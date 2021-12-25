新北市三峽宰樞廟建廟至今已有245年歷史，廟方今日舉行「入火陞座大典」，前總統馬英九也到場參與，將臨時廟區的主神玄天上帝，迎回整修好的廟內。（蔡雯如攝）

新北市三峽宰樞廟建廟至今已有245年歷史，廟方今日舉行「入火陞座大典」，前總統馬英九也到場參與，將臨時廟區的主神玄天上帝，迎回整修好的廟內。（蔡雯如攝）

宰樞廟準備數千斤白米形塑出巨型米龍，並用特製金幣堆疊出鱗片，以此除煞。（蔡雯如攝）

新北市三峽宰樞廟建廟至今已有245年歷史，2014年被列為市定古蹟，去年8月開始重修作業，近期修繕完畢。廟方今日舉行「入火陞座大典」，前總統馬英九也到場參與，將臨時廟區的主神玄天上帝，迎回整修好的廟內。馬英九表示，三峽宰樞廟長年開創關懷弱勢，維護傳統藝術文化發展，發揮玄天上帝慈悲為懷精神，希望藉由這次典禮，保佑台灣風調雨順、國泰民安。

宰樞廟是三鶯地區第一座列為市定古蹟的寺廟，也是濁水溪以北第一座主祀玄天上帝的寺廟。由於廟宇是木造、土磚結構打造，年久失修下出現白蟻蛀蝕、土角牆剝落的狀況，文化局去年開始修繕作業，原訂8月可完成修復，但因疫情延宕數月，9月終於竣工完成。廟方從24日至26日陸續舉辦一系列活動，除了將玄天上帝等神像迎回廟內，也舉辦祈福法會。

馬英九、民政局長柯慶忠、市議員江怡臻和林金結等人今到場參與，從臨時廟內迎請神像，並手捧神像過火淨身，將神像迎回主殿安座。馬英九表示，三峽宰樞廟在1777年建立，福建泉州李氏宗親遷移到三峽三角湧時，感念隨行玄天上帝庇佑，集資創建，而現任主委李楷瑞是三屆秀川里長，一家三代當了60年里長，在台灣史上恐怕是第一位。

馬英九說，三峽宰樞廟歷經乙未戰爭、三角湧之役等歷史，這段歷史值得緬懷，展現了台灣先民如何在日軍統治下抗暴。另外，廟方為維護傳統藝術文化發展，提供經費給三峽國小、布袋戲社團，為開創關懷弱勢，也給清寒中低收入戶獎學金，使青年學生、住戶感受到溫暖，發揚濟世救人精神，因此他特地來此，保佑台灣風調雨順、國泰民安，也希望颱風小、出口多，讓台灣的供水、經濟能更好。

李楷瑞表示，廟方為了入火陞座大典，也特別準備米龍祈福儀式，用數千斤白米形塑出巨型米龍，並用特製金幣堆疊出鱗片，以此除煞，而儀式結束後民眾除了可拿到金幣祈福外，也可正式入廟參觀，欣賞廟宇修繕後的歷史細節。