男性把自己的生殖器視為寶貝，但你真的了解它嗎？三峽恩主公醫院泌尿科主治醫師高銘鴻在臉書粉專《大禹治水 恩主公醫院 高銘鴻醫師 三峽北大泌尿科》分享8個有關GG的冷知識，其中提到台灣男生平均尺寸，還有世界最大的陰莖長度，也讓民眾大開眼界。

1.GG沒骨頭

在所有靈長類動物中，唯有人類的GG沒有骨頭，像是黑猩猩、大猩猩都有陰莖骨，用以幫助牠們保持硬度。

2.右彎最稀有

根據台灣男性學醫學會調查，台灣男生在全硬狀態時，由上往下看，會呈現一直線的佔89%，左彎的有10%，右彎則是超稀有種1%。

3.包皮是最好的燒燙傷復原材料

包皮耐磨、有彈性，且延展性好，一片小小的包皮，可以幫助一個成年人恢復整個大腿的皮膚。

4.34度C是睪丸最舒服的溫度

天氣太冷時，睪丸會變小，用以減少散熱，若是泡溫泉或穿太悶的褲子，睪丸就會變大散熱，而溫度太高時，會降低精子的活動力。

5.日本男根狂歡節

日本傳統節日「男根節」已有幾百年歷史，民眾會將GG的玩具戴在身上變裝，或吃下刻有GG形狀的食物，例如：冰棒、蘿蔔等，用來祈福健康、婚姻和性生活美滿。

6..台男平均長度

台灣男生根據統計，長度平均約為10.78公分，而世界第一名則是厄瓜多，平均為17.61公分。

7.最長的GG的男人

目前紀錄保持者是墨西哥人卡布瑞拉（Roberto Esquivel Cabrera），擁有48公分，但陰莖太大並沒有好處，為他的生活帶來不便，甚至無法工作，因此被墨西哥政府認定為「殘障人士」。

8.GG之王

據說藍鯨是現在已知GG最大的動物，勃起後長達335公分，比我們身高還要高。