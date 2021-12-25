民生餐飲頻傳漲價，跨部會「物價聯合稽查小組」24日北中南全面啟動稽查，首波針對已漲價的六家大型火鍋店、速食店、特色料理餐廳連鎖餐飲業進行現場稽查，以阻絕廠商有不合理漲價、欺罔或聯合壟斷行為。

法務部25日表示，首波稽查業者包括火鍋店、速食店、特色料理餐廳，地點分布在台北市、新北市、台中市、雲林縣、嘉義縣、高雄市六個縣市，由法務部偕同公平會、經濟部、農委會、財政部、行政院消保護處等部會單位所組成的跨部會聯合稽查小組，共同執行這次北中南聯合稽查行動。

稽查小組昨日上午10時全國同步展開稽查行動，稽查相關業者包括總公司及其分店各六家，除請業者說明具體漲價原因、品項、漲價幅度、供應商名單及提供相關佐證資料俾以研析比對外，並配合進行現場稽查。

昨日稽查行動於下午3時全部結束，六家業者均配合現場稽查及提供相關佐證資料，後續稽查小組將審慎研析業者漲價合理性，並向上溯源查明中、上游供應商有無恣意哄抬價格、囤積不應市銷售等情事，以遏止不法。

此外，稽查小組也將持續執行其他漲價業者現場稽查工作，由跨部會各權責單位共同研析業者有無不合理漲價或其他哄抬、囤積等違法情事，並依法嚴處，以維護民眾消費權益。