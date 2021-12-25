迎接2022到來！「全聯線上購PXGo!」昨（24日）起至明年1月2日共10天舉辦年終盛典，祭出6大主題活動，期間使用PX Pay支付，全站消費單筆滿1000元送1000福利點，最高享10%回饋，耶誕節限時整單最高享25折。另，跨年3天連假PXGo!與實體門市同步推出OFF COFFEE買1送1與元旦限量1元優惠，象徵一元復始，萬象更新。

這次年終盛典有6大主題活動，期間全站使用PX Pay支付，單日單卡滿1000元送1000福利點，若使用指定銀行綁定PX Pay支付滿千，可再免費獲得1杯OFF COFFEE熱美式；今（25日）限時輸入指定折扣碼最高享25折，限量50份；25日、26日購買奶粉、飲料、保健食品、寵物、家庭清潔、預購等6大類別，並使用PX Pay支付單筆每滿1200元，加贈1200福利點；期間，小時達滿1000元折150元（折扣碼）；12月31日至明年1月2日限時3天OFF COFFEE不論冷熱都可享買1送1，每名會員限購1組，3天各限量1萬組；2022年元旦當天OFF COFFEE熱美式1元，每名會員限購1組，限量1萬組。

「全聯線上購PXGo!」年終盛典祭出6大主題活動，期間使用PX Pay支付，全站消費單筆滿1000元送1000福利點，最高享10%回饋。（全聯提供）

此外，還推出指定保健食品限時破盤下殺，12月31日至明年1月6日「好立善發泡錠」買3件特價389元，等於每件不到130元。另，為搶攻上億元年菜商機，今年也提早自10月29日起開跑年菜預購活動，並祭出福利卡友雙重優惠，包含單筆任2件贈500福利點；單筆滿1000元並於明年1月13日前取貨，送生鮮買菜金50元。預計年末慶典加上農曆年前的預購活動，都可有效推升整體業績再成長1成以上。