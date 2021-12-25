目前南投武嶺氣溫約3度左右，濃霧飄著小雨，接近中午11點55分左右突然下起冰霰，持續大概2分多鐘時間就停止，但這樣已經讓在山上等候多時民眾超級興奮。（民眾提供／吳建輝南投傳真）

大陸冷氣團南下，氣象局預告台灣3000公尺高山有機會降雪，今天玉山主峰、北峰已經降下白雪，合歡山接近中午時也降下冰霰，讓一早就上山等候降雪的民眾相當興奮，直呼離雪越來越近，相信很快就會等到降雪。

合歡山武嶺已經擠滿人潮，氣象局原本預計合歡山在25、26日會出現降雪，但最新預報更改為27日，而目前南投武嶺氣溫約3度左右，濃霧飄著小雨，接近中午11點55分左右突然下起冰霰，持續大概2分多鐘時間就停止，但這樣已經讓在山上等候多時民眾超級興奮，開心拿起手機拍下這神聖的一刻。

根據中央氣象局資料，25日大陸冷氣團報到，在玉山群峰今天就開始降雪，氣溫介於-1度至0度之間，主峰步道於封口處以上較為陡峭、步道濕滑情形，且風速都相較強勁，若不注意就可能失足跌倒，但仍不減民眾賞雪興致，武嶺等賞雪聖地已經擠滿追雪民眾。

南投警方呼籲，欲賞雪登山人車都要注意安全，隨時公路總局發布的交通管制訊息，若降雪將會進行交通疏導管制，以維持交通秩序，視情況封路，要上山的遊客也必須加掛雪鍊，呼籲所有民眾出發前先確認路況、車況良好，再評估是否上路。