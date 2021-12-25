現身新北議會與朱、侯同場未同框 韓國瑜笑回：韓先生回娘家

新北市議會25日舉辦議員就職3周年與歷屆議員回娘家活動，曾任縣議員的前高雄市長韓國瑜也出席，與國民黨主席朱立倫、侯友宜同桌，面對媒體詢問，韓國瑜僅回「今天韓先生回娘家」，快步進入餐廳。

今日活動朱立倫最早到，韓國瑜接著抵達，最後是侯友宜，席間朱侯互動頻繁，朱韓也互動頻繁，不過侯與韓因為座位安排較遠，兩人互動較少。

朱立倫被問到韓國瑜復出一事表示，韓市長是台北縣老議員，回娘家很開心，他們前兩天也吃飯聊天，韓市長對社會關心很多，對黨有很多建議，是黨內很重要的政治人物，大家不用替他規劃，韓市長會跟大家報告。

侯友宜也說，韓市長在這裡當過縣議員，也在新北做過事努力過，心存感激，一起為新北市未來團結在一起，做出人民有感的政績。

韓國瑜離開時表示，這次是回來看老朋友，但對於相關復出與政治議題，還有新書發表會出席人員是誰都沒有回應。

台北市議員鍾小平轉述，韓國瑜與朱立倫、侯友宜互動良好，有說有笑，看不出有任何尷尬感覺，韓市長很謙虛，大家希望他上台致詞，但他很謙虛低調。

新北市議員林金結也說，韓國瑜席間沒有提到復出一事，有說最近出書，銷售成績很好，韓市長對於支持他的人很感謝。