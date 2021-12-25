台灣港務公司董事長李賢義表示，展望2022年，高雄港除專注於港棧核心業務外，也積極協助航商深耕高雄港。（石秀華攝）

高雄港貨櫃總量排名降至全球第16名，2021年雖面對疫情嚴峻及塞港等外在阻礙因素，今年營收仍穩定成長，台灣港務公司今（25）日宣布，預計營收將達81.52億元，較去年同期成長4.5％；其中貨櫃業務方面，預估今年高雄港貨櫃裝卸量為990萬TEU，較去同期成長2.9％；此外，興建中的第七貨櫃中心，明年起5席貨櫃馬頭可分2其交付長榮海運，年中可完成第一期營運櫃場及建築物等相關設施。

台灣港務公司表示，今年高雄港完成洲際二期倉儲物流區11公頃土地，由利百景公司與荷蘭商史都特公司共同合作開發投資興建石化儲槽儲運設施，規劃成為亞太地區儲轉樞紐中心。同時也完成南星自由貿易港區D2土地2公頃招商案，興建物流倉庫租期達20年以上。

高雄港貨櫃總量的排名降至全球第16，台灣港務公司指出，高雄港今年在面對疫情嚴峻及塞港等外在環境，但年營收仍穩定成長，預計營收達81.52億元，較去年同期成長4.5％。貨櫃業務方面，預估今年高雄港貨櫃裝卸量為990萬TEU，較109年同期成長2.9％。

台灣港務公司董事長李賢義表示，展望2022年，高雄港除專注於港棧核心業務外，也積極協助航商深耕高雄港。努力協助舊港區石化業者進駐洲際二期倉儲物流區，以利舊港區轉型為親水、商業及休憩功能。

目前高雄港第七貨櫃中心工程如火如荼施工中，5席貨櫃碼頭自明年起將分為2期交付長榮海運公司，預定明年中完成第一期營運櫃場及建築物等相關設施，提供長榮海運公司設備進場及測試，打造最先進自動化貨櫃基地，鞏固高雄港貨運轉運樞紐地位；此外也推動萬海航運公司租賃高雄港第五貨櫃中心79至81號碼頭，以強化亞洲間航線集貨能力，增加高雄港貨櫃裝卸量。

此外，高雄港與高市政府合作完成愛河灣遊艇碼頭開發案由亞果遊艇集團得標，將推動高雄遊艇休憩產業。在高雄舊港區轉型及水岸觀光部分，正辦理大港倉410複合商場承租案，搭配大港橋結合駁二、蓬萊兩端，加速形成整體觀光廊帶。