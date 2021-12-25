現任WBC世界重量級拳王泰森福瑞（Tyson Fury）自稱是當代最強的重量級拳王，他目前確實沒有輸過，即使面對拳頭最重的懷德（Deontay Wilder），福瑞不管被擊倒幾次都能站起來。老前輩布魯諾（Frank Bruno）在《DAZN》說，福瑞不可能打得贏上一代的頂尖拳手：「我並非要對他不敬，但我們的時代不同。他內心知道，如果他生在我的年代，其他拳手會把他當成一頓晚餐。」

布魯諾也曾是WBC重量級拳王，身高191公分，職業生涯40勝5敗的猛將。他生涯吞下的幾場敗仗，對手包括赫赫有名的「鐵拳」麥克泰森（Mike Tyson）以及路易士（Lennox Lewis）。布魯諾兩度在冠軍戰被泰森KO（1989、1996年），他比誰都清楚泰森的可怕。布魯諾也肯定福瑞確實是當今最強，「他是第1名，他是個危險人物又很有拳擊技巧。」但也是因為現在重量級拳壇沒有太多名將。

資深拳擊主辦人艾朗（Bob Arum）的想法卻相反，他先前對《talkSPORT》表示：「其實是沒得打的，福瑞會打倒泰森，他們體型的差距太大了。泰森能怎麼做，跳起來打福瑞的臉？現今的重量級拳擊手體格龐大又靈活，過去沒有這種人，體型小的泰森對福瑞沒有競爭力。」

福瑞身高206公分、體重125公斤，他沒有一般重量級拳王結實健壯的體態，反而看起來有些臃腫，並且他也是會被打倒的。只不過福瑞的復原力極為驚人，每次倒地都能夠及時站起來再戰勝對手。