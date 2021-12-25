顏寛恒25日出席霧峰民生橋拓寛工程動土儀式，與台中市長盧秀燕同框。（馮惠宜攝）

豪宅頻遭「前市府」檢舉 顏寬恒批「烏龍指控」反酸：當時不查是執政怠惰？

台中二選區立委補選日趨白熱化，國民黨候選人顏寛恒日前被台中市前新聞局長卓冠廷爆料除公保地豪宅違建外，沙鹿區豪宅蓋在國有地上也是違建；顏寛恒直指是烏龍爆料，並質疑前市長林佳龍當時不查處，現在再來烏龍爆料，現在是不是說明他當時的行政怠隋？

顏寛恒25日出席霧峰民生橋拓寛工程動土儀式，面對媒體詢問日前卓冠廷爆料其沙鹿區豪宅也是違建，他回應建築部分一切按照相關法規進行，違建的部分不是我（顏寛恒）說了算，也不是卓冠廷說了算，一切都要交給相關單位來做判斷。

他也說，當時中央與地方都是民進黨執政，卓冠廷曾為新聞局長，林佳龍是當時的台中市長，當時不查處，現在再來烏龍爆料，現在是不是說明他當時的行政怠隋。

顏寛恒也說，對手從一開始的抹黑造謠，到後來更加無底線，甚至快90歲的爺爺也被拖下水，用20幾年前已經結案來抹黑，已經多數人都看不下去，他們無中生有、無端指控、惡意抹黑，相信大家眼睛都是雪亮的，選民一定會明辨是非的。