2022年哪個星座感情運最好？跟印度神童阿南德同樣學習印度吠陀占星的李靜唯老師分析，吠陀金牛、吠陀天蠍跟吠陀處女明年感情最順遂，單身者會和優質對象墜入愛河，有伴的人感情更穩定，過著甜蜜幸福的日子。

吠陀占星與西洋星座不同，請參考以下對照：

牡羊座：4/15〜5/14

金牛座：5/15~6/14

雙子座：6/15〜7/14

巨蟹座：7/15〜8/14

獅子座：8/15~9/14

處女座：9/15〜10/14

天秤座：10/15〜11/14

天蠍座：11/15〜12/14

射手座：12/15〜1/14

摩羯座：1/15〜2/14

水瓶座：2/15〜3/14

雙魚座：3/15~4/14

李靜唯老師分析2022年財運最佳前三名吠陀占星星座分別是：

▍第三名：處女座

2022年5月木星進入雙魚之後，對已婚或已經有對象的處女座來說，感情會更加溫，尤其是越到2022年底，越有水乳交融的感覺。單身的吠陀處女，也有機會碰到想讓你成家或想穩定下來的對象，但要注意舊情人或前夫的糾纏，甚至為了孩子分分合合也有可能。

吠陀處女2022年6月之後，要注意工作或財務壓力，雖然2022年桃花運不錯，但經濟上還是有可能碰到困境，可能會碰到老朋友或舊情人開口借錢，建議想清楚再說，因為基本上吠陀處女2022年整年的運勢都比較偏弱，沒有偏財運。

▍第二名：天蠍座

2021年情感起伏頗大的吠陀天蠍在2022年飽受情緒困擾，健康方面要注意生殖系統跟腦神經衰弱，但恭喜的是，2022年5月後計都羅喉兩大凶星不再打吠陀天蠍的夫妻宮，感情運可望大幅好轉，好好維繫婚姻關係，心情也會相對變好，但要小心婚外桃花的誘惑，別陷入悲情的關係中。

單身的吠陀天蠍，也有望在2022年5月之後有機會談戀愛或脫單，透過貴人或人際網路遇到一個可以給你浪漫感覺的人，但前提是要多擴展朋友圈，宅在家裡自怨自艾是不會讓你遇到對象的，雖然2022年5月以前，吠陀天蠍沒有出門的衝動，但一定要逼自己走出去才有新機會。

2022年下半年土星進入夫妻宮，長年累積的家庭跟工作合作問題可能會一併爆發，需要創新跟改革，不妨整理一下居家或辦公室環境幫自己轉運，因為基本上2022年下半年，吠陀天蠍的貴人運跟偏財運還是很強的。

▍第一名：金牛座

金牛座在新的一年，終於脫離了低潮，不但盤據財運第二名的寶座，感情運也是第一名。尤其2022年5月以後，幸運之星木星進入雙魚，已婚的金牛座會找回失去很久的幸福感，夫妻之間會有更多的溝通，建議夫妻可以共同去上一些成長課程或安排旅遊機會，讓彼此有更多精神層面的交流，關係會更親密。

另外，單身的金牛座朋友在2022年，也有機會透過朋友、社群或人脈迎來桃花，邂逅到喜歡的對象。但提醒已婚者可能會面對外來的桃花誘惑，要好好把持住，才不會好運變壞運。吠陀金牛的人跟子女的關係也會在2022年年底變得更好。