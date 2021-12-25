行政院長蘇貞昌25日參加竹科X基地第一軟體大樓開工動土典禮時，針對中央政府總預算與地制法被退回，軍公教能夠如期加薪以及竹竹併趕得上明年底大選嗎？他表示，這是軍公教以及竹竹縣市民眾、高科技從業人員的期待，希望立委們要盡責，不要讓大家的期待落空。

蘇貞昌說，全球化時代，任何事情都要用全球化的觀點來看，台灣在整個半導體產業都占有一席之地，而且是領先的地位，台灣在最壞的情況下，打造了最好的成績，而且世界各國都想來與台灣共同合作，就在這樣的時候，如何把領先的地位保持住，同時擴大領先距離，把成立40年的竹科再提升競爭力，是迫切期待、機不可失的。

尤其，現在全世界都想趕上我們，時間緊迫，怎麼讓竹竹合併，讓發展能量更大，是整個高科技產業與竹竹縣市民所期待的，希望不要讓自己失去了先機。

對於中央政府總預算被退回到委員會審查，軍公教調薪可能無法如期加薪一事，蘇貞昌表示，行政院負責籌編預算，籌錢是很不簡單的，基於經濟成長的果實，政府願意提出分享，包括調升全國勞工基本公資、軍公教人員加薪，以及育兒津貼等，都希望照顧到所有人。

他說，原本幾天後，明年1月1日就可以給全國軍公教加薪，現在卻因為預算沒有通過，不能執行，就只好眼巴巴的等待並遵造原來的薪水發，不能加薪。

這個還是要期待立委加速，當然審查預算是立委的權力也是職責，但也用不著這樣讓全國軍公教沒有辦法加薪，讓等待育兒津貼的全國同胞受到影響，希望立委們能夠盡責，不要影響到政府的美意，並讓軍公教的期待落空。