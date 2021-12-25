職棒組頭換工作 高雄大寮種百株大麻被逮

29歲陳男原本是運動簽賭小組頭，日前因疫情影響，國際賽事全部停擺，賭客興趣缺缺，加上又被拖帳錢討不回，聽友人說種大麻好賺，約半年前跑到高雄市大寮區租下透天別墅，開始私種大麻，北市刑大經循線追查，20日攻堅逮人，查扣壯觀驚人的上百株大麻。

北市刑大日前獲報，有人在高雄租下透天厝，在裡面私種大麻，因最近「採收期」快到了，該男透過買家到處放消息，指「新鮮純貨即將上市」、「欲購從速」，吸引不少施食者訂購。

專案人員經連月查訪，日前鎖定犯嫌大寮區的租賃別墅，20日前往攻堅，當場逮捕正在照料大麻的陳嫌，現場查扣近百株的大麻盆栽，場面壯觀。

陳嫌供稱本來是職棒組頭，但去年疫情導致許多職業賽事打打停停，他的客人因此流失，更因此被倒帳，無奈之下才會轉行，聽朋友說大麻很好賺，因此透過管道，以每顆1000元向人購買100顆大麻種子。

陳嫌聲稱沒人教他，一切都是看國外網站教學，4層樓的透天別墅是以每月3萬承租，因為地點比較僻靜，自以為不會被發現，他這段期間還自己研發了水耕技術，警訊後被依毒品罪移送法辦。

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