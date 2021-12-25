中新經緯新聞網25日報導，2021年下半年，「元宇宙」一詞迅速竄紅。大陸上市公司「天下秀」開發的元宇宙APP「虹宇宙」雖然還在內測階段，但一些用戶開始在協力廠商平台叫賣平台內虛擬房產，12月中旬，頂級房產項目在阿里巴巴旗下閒置交易平台App用戶端「閑魚」上的轉讓價一度超過10萬元（人民幣，下同）。但近日發現，閑魚已經遮罩了「元宇宙」「虹宇宙」等關鍵字，該平台幾乎檢索不到虛擬房產的交易。一些QQ群上，轉售虹宇宙房產的用戶依舊較多，但價格較之前大幅縮水，頂級房產的價格也不過萬元。

中新經緯報導，2021年下半年，「元宇宙」一詞迅速竄紅，就在很多人還沒搞懂這是什麼東西的時候，一些元宇宙平台上的虛擬房產、虛擬土地專案悄然受到追捧，國外甚至出現了幾十萬乃至數百萬美元的交易，價格直逼中國一線城市房價。

中新經緯報導，在一個虹宇宙的QQ群，盡管群管理員不斷提醒「涉及錢財要謹慎對待」，但買賣消息仍從早到晚不曾間斷過，有人叫賣，有人詢價，你來我往。「半海景別墅」、「玻璃花房」、「山村小屋」都是虹宇宙中的房產類型，使用者會根據稀缺性，做出不同定價。

天下秀創始人、董事長李檬在今年11月18日介紹，虹宇宙是公司開發多年、一款基於區塊鏈技術的3D虛擬社交產品，該產品還處於測試狀態，有超過13萬預約用戶。

由於趕上了國際元宇宙平台的賣地熱潮，虹宇宙意外爆紅。盡管與國外動輒幾十萬、數百萬美元的價格相距甚遠，但虹宇宙上的虛擬房產還是被用戶在協力廠商平台上高價叫賣。

中新經緯報導，不過，近日發現閑魚APP已經對「元宇宙」、「虹宇宙」等關鍵字進行了遮罩，用拼音、諧音等也幾乎檢索不到虛擬房產的買賣交易。在上述虹宇宙QQ群，仍有賣家在叫賣虛擬房產，但價格已大幅縮水。

面對場外的虛擬房產交易，天下秀人士表示很意外，並稱背離了公司初衷。12月13日，虹宇宙公布了第一批違規用戶帳號名單與處置結果，打擊違規炒作與私下交易。