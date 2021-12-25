民進黨強行修正地制法，遭在野炮轟是「英人設市」，要讓林智堅再做8年市長，新竹市長林智堅25日回嗆表示，竹竹合併升格是基於國家產業發展需要，「因人設事」是國民黨要阻礙竹竹合併升格，他再次重申，他沒有「非要我選」不可，並呼籲國民黨不該把新竹縣市當作「禁臠」。

林智堅說，國民黨文化很惡質，他們所謂狼狽為奸，是非常惡質、惡劣的口水，新竹縣市民眼睛是雪亮的，一定知道是什麼人在阻擋大新竹未來發展，呼籲國民黨，基於國家產業發展必要性、急迫性，考量到民眾期待、時間壓力，不要再阻擋，現在台灣半導體產業正在跟全球競爭，今天竹科X基地開工動土，就是要讓台灣半導體產業跟全球更有競爭力。

林智堅指出，過去超過20年的新竹縣市，長期都是國民黨執政，國民黨已經將新竹縣市視為他們的「禁臠」，好像他們非贏不可，他在7年前選上新竹市長，上任短短7年，就把國民黨過去做不到工作、沒有完成的建設一一完成。呼籲國民黨不該把新竹縣市當作「禁臠」，而是要讓人決定自己城市的發展。

他同時表示，昨天立法院在國民黨杯葛下仍付委，還是會有進度，他還是要呼籲朝野，基於國家戰略發展急迫性、必要性，還有市民期待、區域治理的發展，真的拜託大家，朝野要放下政黨衝突惡鬥，應該要正視台灣半導體此刻關鍵時刻，大家盡速透過溝通，讓法案通過，讓竹竹合併升格成為台灣半導體產業和全世界競爭最佳後盾。

另，針對立委林為洲等人表示，讓新竹市直接升格就好一說，林智堅表示，他覺得很遺憾，作為在地民選民代應該以民意至上，試圖口水抹黑，來意圖讓這件事無法促成，他誠摯呼籲民代，記得民眾投票選出，未來都會在歷史上留下紀錄，市民選民也會在未來用選票做出決定。

此外，國民黨主席朱立倫表示將要用力宣傳竹竹苗科技都，林智堅則說，國民黨內部要先溝通清楚，他提竹竹合併，楊縣長也立即提出竹竹合併升格並且要加快修法，後來又說竹竹苗合併，苗栗縣徐縣長又說不要來染指苗栗，顯然是否竹竹苗，國民黨內部沒有共識，朱立倫應站在國家高度、城市發展，順從民意，不要老是做出背離民意的事情。