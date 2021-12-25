這次公投「四個不同意」全數過關，但公投後周一（20日）首個交易日，台股卻下跌逾百點，引發網友質疑謝金河「預言失準」，更有不少人上他的臉書踢館。謝金河周五（24日）再度回應表示，台股只跌禮拜一，後續四個交易日都上漲。「若以今天來看，全球股市創下歷史新高的，只有台灣！大家應該疼惜我們擁有的福氣！」

謝金河20日在臉書發文表示，公投結果出爐後，看到有人在PTT留言「台股要噴了」，更有人在他臉書留言「你不是說台股明天要大漲？」，他則回應，「我什麼時候說過這句話，後來又有人問，我乾脆說：今天全世界的主要股市有上漲的？」

他把全球股市表現整理一下，今年迄今，標普指數上漲25.3%，那斯達克指數上升20.7%，台股到今天仍然上漲2936點（漲幅19.93%）排在第三，贏過道瓊工業指數的17.3%，英國今年上漲10.9%，日本漲5.9%，上證5.8%，南韓4.6%；可見台股排在前段班。這次四大公投把台灣上空的不確定因素排除，有利於台股未來發展。

台股本周除了周一大跌逾140點後，其餘4個交易全面收紅，平安夜前報佳音，昨（周五）盤中一度上漲近百點，攻上18039點創新高，但因外資耶誕放假，成交量不足，加上萬八心理關卡及上檔套牢賣壓不輕，最後留了一根上引線，終場只小漲14點，收在17961點寫歷史次高。

謝金河指出，這次四大公投後，很多人來我的FB上踢館，結果台股只跌禮拜一，後續四個交易日都上漲。「如果以今天的股市來看，全球股市創下歷史新高的，只有台灣！大家應該疼惜我們擁有的福氣！」