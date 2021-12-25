美國總體經濟穩健，拜登財政政策陸續出台，2022年經濟增長仍將維持在較高水準4%，高於歷史平均水準，有利 REITs產業。台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝表示，2021-2023年將是美國REITs企業自金融海嘯後獲利最強的三年，資金亦開始重回不動產基金，2021年累積主被動基金流入美國REITs達160億美元，為2015年以來首次淨流入。2021 REITs開始反攻，但這只是剛開始。

據統計，近一年投信發行的REITs相關基金，以台新北美收益REITs表現最佳，報酬率逾3成；而其他逾1成報酬率則有野村全球不動產REITs，群益全球地產入息REITs，復華全球資產REITs，第一金全球不動產REITs，中國信託全球不動產REITs，富邦全球不動產REITs等。

展望後市，李文孝認為，在高能源價格、供應鏈問題、工資上漲等因素下，預期通膨將持續更久，全球熱錢資金將持續挹注抗通膨資產，推升不動產價格與租金，因此，REITs也深具抗通膨優勢。根據歷史經驗來看，高通膨環境激勵REITs股票表現，以1995/12-2021/10期間為例，在美國CPI年增率超過3％期間，MSCI美國REIT指數平均漲幅高達18%，報酬為標普500指數2倍以上。

台新投信投資長楊珮玉認為，自2021年第四季起，通膨議題不斷升溫，主要受到終端需求強勁、二手車降幅緩慢、房租續漲、薪資持續上升等因素所帶動，但隨著假期拉貨告一段落、OPEC增產、美國釋出戰備儲油、央行開始升息等動作，預期通膨將逐步下滑，但難恢復疫情前水準。其中，全球央行貨幣政策的轉向是最大的變數，成熟國家中如加拿大、英國最早在2021年第二季開始縮減購債，美國則在11月開始；韓國與挪威央行則在下半年相繼升息，後續FED加快升息腳步，將牽動金融市場走勢。而在通膨環境下，租金能隨之調漲的美國REITs將最受惠。

元大全球不動產證券化基金認為，在這買房不易，物價上漲容易的年代，為自己的荷包努力，要透過更全面的布局，全球不動產證券化基金(REITs)受惠於景氣的復甦回溫，不動產投資及租金動能同步成長，以美國舊金山灣區的科技產業為例，雖然因疫情展開的居家辦公仍然存在，但是包含臉書(Meta)、TikTok等多家企業已經開始在積極物色準備擴張辦公室，因此投資REITs來當全球優質企業的房東，在萬物皆漲的年代是適合的配置。