仁厚境福德祠的林姓信徒自製新版的解籤簿。（程炳璋攝）

台南市中西區1間土地公廟的解籤簿11月21日突被燒毀，林姓信徒坦承是依照神明託夢指示所為，且奉上自製的新版解籤簿，廟方等不到道歉，見他堅持不願認錯，提告毀損。

林男曾為六合境仁厚境福德祠委員，後來辭退只當信徒，過去常未經管委會同意，擅作主張，主動製作各種宗教文件放在廟內，廟方多次告誡無用，感到十分頭痛。

六合境仁厚境福德祠主委翁瑞侑日前發現廟內1本解籤簿不翼而飛，調閱監視器發現是林男教唆兒子將舊簿子丟入金爐焚燒，並放上1本自製新版解籤簿，書上寫下林男兒子的姓名與住址。

翁男質問林男，向他強調焚燒解籤簿算廟事，要更換需經由管委會同意，不是擅自換書，新書上還有林男兒子姓名，難道是要他擔責任？希望對方向管委會道歉。

林男卻態度不佳，口服心不福，信誓旦旦表示是受神明託夢，依照指示辦事。廟方等不到道歉，原本要提告竊盜，預留轉圜餘地，才改告毀損。翁男表示，本意是要讓林男了解，不得擅自做主更動廟產，林男教唆兒子逕自燒書的行為也不好，但不是嚴重的事情，會考慮撤告原諒對方。

林男向廟方表示，燒掉的舊版的解籤書也是當初自己的作品，全是奉神明指示，才會再作新版。

翁姓主委表示，目前已將新版解籤簿收藏，另找公版的版本，擲筊請土地公指示要用哪一版處理。