中新經緯報導，很多人都想不到，元宇宙概念最先帶火的居然是元宇宙平台上的虛擬房產或土地。專家建議，元宇宙的應用還處在極早期，所有號稱元宇宙概念的公司都不一定能「跑完全程」，因此，包括數位地產在內的數位資產都存在極大風險，不適合個人盲目投資。投資者還要仔細辨別「真偽元宇宙」項目。

中國移動通信聯合會元宇宙產業委員會執行主任于佳寧介紹，元宇宙是新一代互聯網，本質上是數位世界與物理世界融合的產物，是一個新物種，也是新物種的母體。「在這個數位世界中，數位地產是生活空間搭建的基礎，可以用於展覽、品牌展示、娛樂、商貿、舉辦會議等用途。」

中新經緯報導，民生證券通信、元宇宙首席分析師馬天詣稱，傳統地產與虛擬地產有相同點，他指出，「二者都具有價值，和傳統地產的邏輯一樣，地段、配套都是地皮價值的驅動因素，虛擬地產價值形成的一個核心要素依然是稀缺性，只不過，在虛擬世界中，這些詞被換成了『內容』。在未來，元宇宙地產可以用來租賃、出售，虛擬地產服務商可以通過出售房屋服務來創造收入。」

正因為受到地段等因素的影響，不同的虛擬地產，其售價就會有差異。于佳寧說：「元宇宙數位地產的價值取決於元宇宙未來的發展。在未來的元宇宙中，如同現實世界的地產一樣，每個數位地產都是獨一無二的資產，那些設計獨特或者由大公司擁有的數位地產往往具有較高的曝光度，不僅會吸引大量參觀者，還會給周邊建築帶來流量。同時，具有良好地理優勢的數位地產有相對的稀缺性。」

不難發現，虛擬地產的存在有其合理性，是從傳統地產延伸過來的商業邏輯與消費需求，但同時也要看到，兩者存在著明顯區別。

中新經緯報導，一位在北京從事元宇宙研究的人士分析：「虛擬地產依託於它所在的虛擬平台而存在，如果未來這個平台因為某種原因而消失，虛擬地產的價值也就不存在，但現實中的房子或地皮不會這樣。虛擬地產既沒有監管部門對其進行規範管理，也沒有法律法規的保障，不確定性較大，而現實中的地產是有健全的法律法規來保障的資產。因此，當前的虛擬地產還不具有長期穩定性，投資者需理性看待。」

「元宇宙的應用還處在極早期，所有號稱元宇宙概念的公司都不一定能『跑完全程』，因此，包括數位地產在內的數位資產都存在極大風險，不適合個人盲目投資。投資者還要仔細辨別『真偽元宇宙』的項目。」于佳寧說。

就目前依據元宇宙概念而推出的產品看，不少網友都吐槽載入卡頓（lag）、內容單一、設計粗糙，與期待中的元宇宙產品不在一個水準。虹宇宙同樣面臨這些問題，天下秀上述人士坦言，現在的產品還比較初級，很多生態需要慢慢搭建。

但于佳寧也指出，當元宇宙時代真的到來時，數位世界與物理世界就能深度融合，物理形式的地產可能會NFT化，從而降低交易成本，提高交易效率。NFT是非同質化代幣，是用於表示數位資產的唯一加密貨幣權杖，可以買賣。

中新經緯報導，一位對虛擬房產頗感興趣的玩具企業負責人表示，自己也在觀望是否要購買元宇宙，最大承受範圍在10萬元以內。「對元宇宙虛擬房產的投資，就像網遊氪金一樣，適當氪一點沒關係，就當是買個數位產品。」