「耶誕節快樂！」耶誕老人桃園市龍潭警分局各派出所，分送執勤員警耶誕禮物，員警直呼驚歡！龍潭警分局長蔡啟仁、桃園市警友會龍潭辦事處主任游正崇、副主任陳仁福、劉崑亮25日裝扮耶誕老公公，到各單位分送禮物，讓員警倍感溫馨。

龍潭分局昨日下午及今日上午前往分局各單位贈送給所有同仁及員工，慰勉同仁平日在工作崗上的付出與辛勞，蔡啟仁結合了地方上平時支持警政工作的警友會幹部們，特別準備了「金莎巧克力」加上問候，獻給分局每一位同仁及平時協勤的民力及婦女志工們，以表達對同仁祝賀與感謝之意，場面格外的溫馨，充分展現警察大家長體貼的一面，蔡分局長親切和藹的作風，讓同仁感受一股濃郁的溫馨氣氛，更感到無比的溫暖，讓這特別日子更具意義。

蔡啟仁表示，警察機關的工作性質有別於一般公務機關，值勤不分假日相當辛勞，特別選在這個有意義的日子，準備了巧克力，以表達對同仁的尊重與感謝之意，耶誕節的到來也意味著今年到了尾聲，回顧過去一年，新冠肺炎疫情及非洲豬瘟擾亂了民眾日常生活，同仁除全力防堵疫情外，轄區治安與交通的維護更是不曾鬆懈，希望今年透過不一樣的方式呈現對同仁的貼心及關懷，感謝大家這一年來的辛勞與付出，也祈願同仁新的一年都平安順心、工作順利，由於分局長的貼心慰勉，分局的同仁及平時協勤民力們，收到這份特別的禮物，讓每人都感動不已。