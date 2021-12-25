小米持續深耕台灣，而就在耶誕節的今天（25日），小米終於完成了在全台開設30間實體門市的階段性目標，宣布整裝升級的「小米之家台北信義直營店」正式開幕，成為全台首間「小米之家全新形象店」，而該店原本說坐落在台北的一級戰區，創下單月最高營業額3000萬元的業績，現改裝後更擴展至117.84坪，增加了展示產品與櫃體以外，更打造了流線型的購物動線設計，讓消費者進店後的活動空間更寬廣，強化體驗式購物。

「小米之家台北信義直營店」店內規劃8大主題區，包括手機體驗、影音劇院、智慧家電、居家廚電、健康穿戴、旅行生活、智慧科技及配件周邊區。（小米提供）

全新升級的「小米之家台北信義直營店」一改小米店面向來全白色調的設計，此次加入了沉穩內斂的米蘭灰色調，空間照明也以更趨溫潤柔雅的間接光束，以打造無壓迫的通透感，店中更規劃了8大主題區，包括手機體驗、影音劇院、智慧家電、居家廚電、健康穿戴、旅行生活、智慧科技及配件周邊，更額外增設完整的AIoT智慧家庭實品屋，讓消費者能實際體驗AIoT的智慧居家生活，同時也採加大型的手機展示桌，以完整陳列各系列商品不同顏色、型號，把體驗式購物完美地帶給消費者。小米也表示，「小米之家台北信義直營店」未來除了購物以外，更將帶來各種互動型體驗活動，像新品上市的「專場特色體驗」、為小學生舉辦「放課小學堂」，還有如「攝影技巧」、「手機影片剪輯」或「智慧連動設定」等分享會。

「小米之家台北信義直營店」特別打造了「AIoT智慧家庭實品屋」，以居家客廳與廚房場景，情境展示小米手機與AIoT裝置之間的自動互連與運用。（小米提供）

「小米之家台北信義直營店」也帶來了一系列耶誕驚喜，凡消費滿1500元，結帳時工作人員將給予聖誕小卡，憑小卡提供現場的聖誕老人，即可抽取特殊禮物箱，200個品項兌換皆有獎，獎項中包含價值小米智慧顯示器P1 55型、米家掃拖機器人、小米直流變頻電風扇 1X，以及最高2000元的現金折價卷等多項好禮，更有機會遇到啦啦隊女神峮峮化身的俏麗版聖誕老人合照；另1月2日前再獨家延長「小米耶誕節」活動，針對5000元以上、千元以下的熱門商品推出直降及滿額折扣等優惠。