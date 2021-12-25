香港女星白雲因擁有E級上圍和前凸後翹的性感身材，被外界封為「E級波神」，而她也相當以此特質自豪，多次強調性感並沒有罪。昨(24日)平安夜，白雲應景曬出自己穿著紅色耶誕裝的照片，只是前方設計相當低胸，完美凸顯了她的傲人上圍和15公分長事業線，粉絲紛紛留言喊辣，還笑說：「有妳的聖誕節一定好熱」。

33歲白雲2016年和老公江俊霖結婚，但已為人妻的她婚後不改火辣風格，仍常在社群網站分享近照，白雲過去曾演出電視劇《使徒行者》、《愛·回家之開心速遞》、《不懂撒嬌的女人》。今年8月她為新戲開工，片場開放媒體專訪，可見她收起「胸」器，改穿白T錄影，劇本設定她因父親腦退化，準備搬離開香港，戲中她更被設定有個身高及肩的女兒，讓白雲直呼自己若是早點生小孩，孩子搞不好如今也這麼大了。

上月白雲為了代言活動，穿起了低胸V領白色招牌洋裝，扮成最辣瑪麗蓮夢露，一旁的女星代蓮曦丹美因衣服尺寸太大，合照時胸前差點走光，白雲便伸出「愛的鹹豬手」，替代蓮曦丹美遮住重要部位，白雲受訪時透露兩人認識多年，平時對方是她的服裝顧問，而代蓮曦丹美也說白雲平時勤奮、有上進心又性感，兩人身材一個有曲線、一個是扁身，平時都是互相羨慕身材。

昨逢平安夜，白雲寫下：「聽暗黑版聖誕故事。和我一樣，不喜歡看聖誕愛情電影的，請舉手」，並分享自己穿著連帽耶誕低胸裝的辣照，東西半球呼之欲出，超深邃又長的事業線十分吸睛，網友回應：「迷人的聖誕女郎」、「漂亮聖誕公主」、「事業線漫長」、「什麼時候送禮物到我家呢？」。