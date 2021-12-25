台中日前又現棒球隊 警方逮捕五人送辦

台中日前又現球棒隊！林姓男子因不滿姊姊的鄒姓前男友和鄒男從母姓的劉姓女兒同住，鄒男等平常無業，林要求鄒與他女兒搬離引起鄒男不悅，21日鄒男找來莊男、吳男、蔡男等3位友人與林男談判，雙方談判破裂；鄒男等5人持棒球棍毆打林男。警方獲報出動快打部隊前往，循線將鄒男等5人傳喚到案，分別依法移送法辦。

警方調查，林男（36歲）與姊姊（38歲）和她前男友鄒男（41歲）、鄒男的女兒劉女（17歲）等4人同住，因鄒男等人均無工作，林男要求鄒男和他女兒搬離，引起鄒男不悅；21日傍晚6時許，鄒男找來友人莊男（18歲）、吳男（20歲）、蔡男（14歲）與林男雙方談判。

警方指出，因林男與鄒男等5人談判破裂，林男遭鄒男與鄒的女兒及3位友人等共5人持棒球棍毆打，林在逃離時剛好被開車路過民眾發現報警，警方立即出動快打部隊前往，員警抵達時鄒等5人已逃離現場，警方將受皮肉傷的林男送醫，幸無生命危險。

警方立即組成專案小組，兵分多路調閱監視器展開調查，迅速掌握施暴者鄒男等人身分後，隨即將鄒男及他女兒和莊男、吳男、蔡男等5人傳喚到案，全案偵訊後，依聚眾鬥毆與傷害罪嫌等，分別將鄒男、莊男、吳男等3人移送台中地檢署，劉女、蔡男則移送少年法庭偵辦。