長佳智能(6841)急性心肌梗塞偵測軟體通過衛福部食藥署(TFDA)核准，取得智慧醫材許可證，董事長兼總經理陳明豐表示，此系統藉由分析患者的靜態12導程心電圖，檢測患者有無ST段上升心肌梗塞，可於非典型患者檢傷過程中輔助醫事人員。

長佳智能深耕數位醫療領域，將人工智慧應用於醫學影像、輔助判讀、基因檢測結果分析等，連續三年獲得國家新創獎，且已取得五張TFDA、一張美國食品藥物管理局(USFDA)醫材許可證，還有多項研發成果於TFDA及USFDA審查中，更已取得11張專利證書，還另有36項技術專利審查中。

長佳智能的急性心肌梗塞偵測軟體是與中國醫藥大學附設醫院合作開發，其「非典型症狀評分系統 (ASAP Score System)」可於急診的常規檢傷過程中提醒醫事人員，由醫事人員決定是否需先安排患者進行心電圖檢查，且此軟體更進一步以演算法分析患者的靜態12導程心電圖檢查結果，檢測患者有無STEMI，可達到0.99的敏感度與0.89的特異度，並提供分析結果清單與報告結果予醫事人員。本案件為衛生福利部食品藥物管理署110年度國產人工智慧/機器學習技術之醫療器材主動輔導案件，經由智慧醫療器材專案辦公室的輔導，透過雙方努力完成查驗登記必要文件，確保產品安全性及有效性的情況下順利送件並取得許可證。

陳明豐強調，此急性心肌梗塞偵測軟體主要用於輔助可執行心電圖判斷的專業醫事人員辨識患者有無STEMI，不只提升醫療效率與品質，更對生命的搶救做出貢獻，為長佳智能實現醫療AI落地的重要產品。