夜市慈善會加碼捐贈保暖禮物包，社會局長彭懷真(左一)代表致謝。（台中市政府提供）

每月最後一個週六為食物銀行發放日，25日適逢耶誕節，財團法人天主教會台中教區互愛物資銀行舉辦耶誕愛無限社區關懷活動，邀請食物銀行發放對象及社區居民一同參與；活動由立達啟能中心學員開場演出，並發放食物物資，社團法人台中市夜市慈善會加碼捐出150份禮物包，溫暖受助的家庭。

社會局長彭懷真說，市府與民間單位合作成立食物銀行聯盟店，現有17家聯盟店共同推展食物銀行，期許能在公私協力之下，照顧更多有需要的民眾。公私協力面向多元不侷限於聯盟店合作；例如個人或廠商捐贈乾貨及冷凍食品，又如嘉里大榮物流有限公司提供公益無償配送服務，在各個面向都能出力。

台中市夜市慈善會理事長王經綻指出，許多夜市攤商都是艱苦人，因為經歷過辛苦打拚的日子有能力後更想回饋社會；慈善會發揮銅板精神，累積小銅板成為一整筆錢，幫助有需要的民眾，食物銀行的受扶助對象同為艱苦人，所以在寒冬捐贈保暖的禮物包，也希望注入一股暖流。

彭懷真強調，台中市愛心食物銀行接受台中市公益彩券盈餘分配基金補助，推動運作多年；食物銀行每月固定於34處發放站發放物資，也接受民眾或公司捐贈食物物資，受贈的物資會運用在食物銀行及聯盟店，鼓勵各界一同響應珍惜食物，關懷弱勢家庭。今日活動包括社會局彭局長、市議員陳政顯、陳文政等人均共襄盛舉。