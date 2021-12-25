高雄許姓男子今年2月因為在鳳山停車不成，請警方到場協助排除路霸，未料，到場支援的員警與許男認知不同，雙方發生爭執，高姓員警竟脫口說出「別理那個神經的」、「疫情期間不戴口罩沒有水準」等語，遭許男檢舉並提告求償10萬元，法官認定高男確實侵害許男名譽，應賠4000元，可上訴。

判決指出，許男今年2月20日在高雄鳳山區新昌街因為停車不成，尋求警方協助排除路霸，警方接獲通報後，由鳳山分局新甲派出所長與高姓員警到場了解狀況，沒想到，雙方卻因為對「路霸」所在位置屬於公有或私人土地認知不同，進而發生爭執。

雙方發生爭執時，高姓員警脫口說出「所長我們回去，不要理神經的」，許男聽聞後極為不滿，質問員警「你罵誰神經病？」，所長稱「我們有說你嗎？」，高警則隨後補刀「我們沒有言論自由嗎？」並再次向所長表示，「我們不要理神經的，我們離開了」。

此外，高男還未罷休，在他們準備駕車離開時，特別搖下車窗酸許男「疫情期間口罩要戴著，口罩不戴著沒水準」，許男聽聞後火冒三丈，憤而提出檢舉，控訴警方未依規定取締路霸，反而羞辱陳情民眾，除了要求警局處分外，更向高姓員警提告求償10萬元。

高雄簡易庭審理時，法官認為，當時防疫尚未規定於室外需戴口罩，但基於防疫觀點，許男和警員有近距離接觸而未戴口罩，屬可受公評之事，而高男罵許男「沒水準」屬中性言詞，非惡意言語，難以認定有故意妨害名譽，但高男先後2次說出「不要理神經的」，確實已經侵犯許男的名譽權，因此判高男應賠4000元，可上訴。