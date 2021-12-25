中埔鄉農會以牽牛花長廊，搭配絲瓜絡染色作為隔板，向新造型主義大師－蒙德里安致敬。（張亦惠攝）

嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、公視董事長陳郁秀、主持人黃子佼在現場品茗。（張亦惠攝）

今年的高山茶都嘉義以設計為主軸，與在地藝術家合作。（張亦惠攝）

2021高山茶都．嘉義25日在中埔鄉農會金蘭分部由嘉義縣長翁章梁、三金主持人黃子佼及台灣最萌黑熊人偶「Duma」揭開序幕，展期至明年1月2日止。翁章梁強調，除六大設計場館外，更邀請得獎的茶農、咖啡農到場，想買好茶、好咖啡的民眾不能錯過。

「想要買好茶、好咖啡，一定要來嘉義」，翁章梁表示，高山茶都嘉義在疫情下克服萬難今天盛大開幕，這次主題為茶設計，邀請6位藝術家設計，還有嘉義的茶及咖啡主題館，更邀請嘉義縣所有得獎的茶與咖啡農來到現場，歡迎大家利用聖誕及元旦假期，來嘉義來趟輕旅行。

黃子佼分享，自己曾開車到梅山、大林、阿里山旅遊，除高山茶外，阿里山咖啡也是他的最愛，因為阿里山擁有得天獨厚的氣候地理條件，讓阿里山出產的高山茶甘潤醇厚，入喉後唇齒留香，品上一口，香味韻味讓人久久無法忘懷。

今年的高山茶都嘉義以設計為主軸，與在地藝術家合作，打造「茶x歲月」、「茶×藝術空間」、「午茶x花」、「茶x音樂」視覺和聽覺饗宴的質感空間，另外，更展出韓國藝術家宋周妍的作品「青馨水房」，還有活動最萌代言人－臺灣黑熊Duma的專屬主題館「讀讀小茶屋」。

文化觀光局長許有仁表示，是首次與IP創意產業合作，由台灣黑熊「Duma」擔任代言人，希望翻轉過去茶是「大人的事」的印象，吸引更多年輕人及小朋友來認識嘉義高山茶文化。

去年地主中埔鄉農會用在地農產絲瓜絡打造絲瓜絡隧道，今年也以牽牛花長廊，搭配絲瓜絡染色作為隔板，向新造型主義大師－蒙德里安致敬，讓遊客直呼驚艷。現場還有嘉義青農聯誼會市集，由縣農會總幹事黃貞瑜拍賣農產品，所得將捐作公益。