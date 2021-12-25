國民黨立委林為洲25日上午出席交通部舉辦「2022臺灣新騎跡多元自行車道發布會」，他回應新竹市長林智堅說他是口水抹黑、意圖不促成大新竹合併，林為洲說，「這是新竹縣市40年來最重大的事情，有必要1個月內完成三讀、用非常態的方式通過嗎？」

林為洲指出，縣市合併是民眾有所期待，但不要匆促立法、因人設事，「真的有那麼急嗎？明年就要適用？」40年前縣市分家，林為洲說，40年後縣市如果要合併升格也要做好準備，才不會有合併的後遺症，例如辦公廳舍要在哪？戶籍資料如何整編？還有街道名稱也要修改。

林為洲也說，目前新竹縣市合作治理的項目例如河川、交通動線、捷運系統都還在很粗糙的階段，合併後會有更具體的計畫嗎？他認為應先談合作，再談合併升格，做好充分的準備很有必要。

林為洲表示，立法院24日試圖用逕付二讀的方式，「在臨時會就要完成」，林為洲強調，「這是新竹縣市40年來最重大的事情，有必要1個月內完成三讀、用非常態的方式通過嗎？」他也質疑，這是不是真的因人設事？要在明年讓特定人可以參選？