苗栗市公所同在市民廣場布置8米高耶誕樹。（苗栗市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長徐耀昌主持平安夜晚會開幕點燈。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗市長邱鎮軍與市代會主席楊喬安扮成瑪麗兄弟。（苗栗市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府前廣場布置耶誕樹，聖誕老公公穿梭其中送糖果給小朋友。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長徐耀昌表持摸彩。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府及苗栗市公所為迎接耶誕節平安夜，24日晚間在縣府前廣場及市民廣場熱鬧登場，由縣長徐耀昌主持耶誕樹點燈後，音樂晚會特別邀請翁立友開唱揭開序幕，現場並設有菁市集、藝術造景、光雕秀等。苗栗市公所則在鄰近的市民廣場布署8米高耶誕樹，並安排小朋友表演變裝秀，整個廣場熱鬧滾滾。

24日的平安夜，苗栗縣政府特別舉辦的「2021耶誕貓裏、菁彩降臨」連續2晚演唱會，邀請到翁立友、AKB48 Team、安心亞等卡司輪番表演。演唱會開唱前的耶誕樹點燈儀式，與苗栗市公所聯手合辦，由縣長徐耀昌與苗栗市長邱鎮軍透過視訊同步啟動，坐落在縣府廣場旁的八尺高耶誕樹及市民廣場的耶誕樹瞬間點亮，宣布活動正式展開。

縣府廣場是以麋鹿、禮物盒點綴的8米高耶誕樹及光雕秀為主軸，並搭配繽紛幻影的貓裏禮物盒、夢幻造型的冰雪小火車及苗栗景點設計的喵屋打卡版，耶誕燈海加上光雕秀，浪漫破表，吸引許多民眾拍照、打卡，燈飾、光雕及造景將展至明年1月2日止。

「貓裏之夜」在舊匠樂團、育達啦啦隊表演中揭開序幕，翁立友、AKB48 Team、吉那罐子等卡司接力獻唱，場氣氛嗨翻天，期間還有摸彩活動，由縣長徐耀昌、議長鍾東錦抽出洗衣機、iPad等大獎。

錯過平安夜演唱會的縣民不用擔心，25日晚間還有一場「星光之夜」晚會，則邀請到安心亞、邱振哲、鍾依芹等歌手帶來勁歌金曲，徐耀昌請鄉親千萬不要錯過。主辦單位並準備了豐富的摸彩獎項，包括夏普40吋液晶顯示器、iPhone 13、iPad、國際牌洗衣機、任天堂Switch Lite等大獎，只要活動前在臉書「苗栗好青年-勞工及青年服務讚」粉絲專頁指定貼文中留言，或在活動現場消費集點後，即可至服務台兌換摸彩券，歡迎全台民眾齊聚，一起嗨翻苗栗！