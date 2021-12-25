中研院研究助理（案16816）日前染疫，中央流行疫情指揮中心繼昨日完成初步調查，從重裁處新台幣15萬元後，今日帶來好消息。發言人莊人祥表示，由於研究助理的接觸者期滿前採檢均為陰性，至平安夜都無新增個案，宣布予以結案。

昨日中研院研究助理染疫案初步調查結果出爐，由於實驗室人員未依規定著C級防護裝備，並且在穿脫裝備及使用生物安全櫃時，皆未遵守標準作業程序，且該院生物安全會未落實內部稽核，指揮中心將依《傳染病防治法》對中研院從重裁處新台幣15萬元。

今日指揮中心進一步宣布研究助理接觸者採檢結果，莊人祥表示，研究助理的密切接觸者共110名列居家隔離者，在期滿前採檢均為陰性。本起事件共匡列483人，其中110人列居家隔離、36人列自主健康管理、337人列自我健康監測，探檢結果均為陰性。經監測至12月24日止，都無新增相關接觸者通報，故予以結案。