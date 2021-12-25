中科院航空所工程師陳永祥，利用閒暇時間長期參與志工服務長達11年，投入弱勢長輩、體育、教育及導覽等服務，3年前加入台中市警察局第三分局正義民防分隊，成為民防志工，日前他榮獲「110年全國好人好事代表」，特地帶著獎牌三分局至正義派出所與警方分享這份榮耀。他說，從事飛機製造研發是守護國防，民防志工則協助維護治安，都是家園平安重要防線。

40歲的陳永祥平時在中科院從事飛機設計研發工作，職場表現優異，更利用閒暇時間長期參與志工服務長達11年，累積志工服務總時數超過3000小時，他幾乎不上班時就在從事志願服務；陳永祥回憶自己從事志工服務的契機，是在大學圖書館擔任志工，當時從服務過程中得到的省思與反饋，讓自己日後更篤定的踏上志願服務這條路。

陳永祥一周約有20小時在擔任志工，他說，人的一生能夠學習的事物有限，但透過志工服務接觸不同領域的人群，分享他人的人生故事，不但拉近人與人之間的距離，更開拓了自己的視野。

加入台中市警局第三分局正義民防分隊是一個特別的機緣，3年前他因緣際會瀏覽志願服務資訊網站，看到正義民防分隊正在公開招募隊員，他沒有絲毫猶豫立即報名，經過甄選、面試順利獲選為民防隊員。他表示，過去協助警方酒駕臨檢、阻詐宣導，深深感受到「警力有限、民力無窮」，藉由警民合作，才能共創平安家園。