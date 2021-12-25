台南市長黃偉哲細數就職3年的施政成績。（市府提供／洪榮志台南傳真）

台南市長黃偉哲就職3周年，25日在永康區新總圖辦理「三年有成．防疫第一」感恩表揚活動。他強調，為打造台南市成為優質宜居環境，他與市府團隊不僅致力創造優質投資環境，吸引優勢產業廠商進駐，全市第1戶社會宅也在他的任內動工，還努力整治水利，防疫工作更創下6都最少的確診數與最長加零天數，讓台南成為一個安居、樂業、健康、有發展的城市。

黃偉哲表示，從2019年至2021年期間，市府團隊共增加907件投資案，包括台積電、聯電、ASML、GARMIN等國際科技大廠陸續投資台南，總投資額超過1.35兆元，不僅創造1818億元產值，也增加3萬480個就業機會。

黃偉哲還說，市府規畫的2800戶社會住宅，正在陸續規畫、簽約及興建中，市府團隊將更努力，希望可以提供更多人交通便利、價格合宜的社會宅，照顧民眾的居住需求。

此外，3年來市府努力整治水利，在有限資源的前提下，淹水面積從2018年將近9000多公頃降低至將近100多公頃，希望能夠消除逢雨必淹的惡夢，讓市民朋友住得更安全。

黃偉哲指出，任內完工的建設還有永康新總圖。總圖不只是永康的新地標，更已成為台南的新地標，也是全國數一數二最好的圖書館，很多人都盛讚永康總圖是未來圖書館的模範。

黃偉哲也認為，從去年到今年，台南市的防疫工作創下六都最少的確診數與最長加零天數，特別感謝防疫人員，包括警察積極勸導民眾落實防疫政策、消防局協助載送疑似或可疑的病患、環保局對於確診者足跡或是疑似足跡的清消工作，以及市民朋友的配合，共同交出漂亮的防疫成績單。