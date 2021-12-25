新北市瑞芳區台2線113.2公里處，今（25）日近下午1時傳出1名釣客落海，新北市消防局獲報後即派遣人員、船艇前往搜救，但由於海浪太大，暫時無法下船艇，目前先在岸邊搜尋。

據了解，其他釣客中午12時50分左右見1名穿著救生衣的釣客不明原因落海，遂緊急向警消報案，救難人員到場後，因海況不宜下船艇，目前持續以岸巡方式搜索，並申請直升機進行空中搜索。經查，落海釣客疑為基隆的52歲王姓男子。