瑞芳1釣客落海 風浪太大警消岸巡搜救中 14:352021/12/25 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台2線113.2公里處傳出釣客落海意外。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市瑞芳區台2線113.2公里處，今（25）日近下午1時傳出1名釣客落海，新北市消防局獲報後即派遣人員、船艇前往搜救，但由於海浪太大，暫時無法下船艇，目前先在岸邊搜尋。 據了解，其他釣客中午12時50分左右見1名穿著救生衣的釣客不明原因落海，遂緊急向警消報案，救難人員到場後，因海況不宜下船艇，目前持續以岸巡方式搜索，並申請直升機進行空中搜索。經查，落海釣客疑為基隆的52歲王姓男子。 瑞芳驚傳釣客落海 消防、海巡搜救中 金正恩登2021全球政客熱搜榜第三名 #瑞芳 #釣客 #落海 #搜索 #警消 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 調查官涉洩密炒股圖利 更一審判刑2年 11:212021/12/16 社會 涉暴力討債 竹聯幫前堂主3兄弟被逮 04:102021/12/14 社會新聞 無人機、AI辨識上路 找贓車更快 04:102021/12/25 地方新聞 疑涉公務員圖利案 調查局搜索潤隆建設、董座遭約談 16:262021/12/22 社會 影》大阪火災增至24死 60歲男子疑拿「裝滿液體」袋子縱火 11:082021/12/17 國際 桃園男「半身鑽車外」當街怒叫囂 雙手狂揮網笑：腰力好 22:482021/12/11 社會 「菜鳥警校生」真實上演 機警實習生立大功 11:202021/12/21 社會 台東知名老藥房2死火警 第二代老闆娘與看護命喪火窟 08:162021/12/21 社會 新北消防快搜部隊 通過國家級認證 17:452021/12/10 社會 民主峰會的台灣幻覺 04:102021/12/11 時論廣場 辯稱一級保育柴棺龜「自行爬到家中」 台東男遭判6個月 12:152021/12/11 社會 社會熱門新聞 未婚夫衛生習慣驚人 她見「內褲站著」快嚇死：根本生化武器 - 社會 詭！903房紅衣女留血書輕生 王朝飯店突跳電600人沒早餐吃 - 社會 卡拉OK女侍醉搭小黃遭撿屍 載工地硬上哭喊「我被強暴救救我」 - 社會 東門豬肉公主遭嗆「閃尿團隊賣萊豬」 怒告網友結果出爐 - 社會 王朝903輕生案超毛 警遭踢頭 打電話女聲說「我在你後面」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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