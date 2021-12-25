一走進球場就看得到周邊商品區。(黃及人攝)

先前曾辦過SBL例行賽的中原大學體育館，當時給人的印象是又小又舊，沒想到經過桃園雲豹徹底改造過後，整個球館除了外觀以外，整個內部變成一個可以容納2400名觀眾，且在二樓打造VIP包廂，不僅變得小而美，更是變得完全不同了。

從馬路走進來之後，就可看見不少攤位，然後整個體育館外觀也都貼上桃園雲豹視覺海報，等到一走進場內，首先就可看到雲豹的周邊商品區，然後觀眾席幾乎都集中在一樓，可說是在國內球場當中，可以讓觀眾跟球員、比賽最接近的場地。

甚至因應原本二樓觀眾席狹窄的情況，雲豹刻意把二樓打造成一個一個VIP包廂，包廂內除了有抱枕，更有熱茶壺給球迷暖暖身，整個看球角度或觀點跟其他球館完全不同，你不用站起身就可清楚看到球賽進行情況，也算相當特別。

不過唯一美中不足的地方，就是這個場館的比賽地板相當老舊，幾乎都可以看到不少掉漆的點，桃園雲豹也打算一勞永逸解決這個情況，在打完本周主場周之後，就會把原本地板丟掉，然後購置全新地板，等到下次主場周，也就是明年1月15日就可曝光。

二樓的VIP包廂模樣。(黃及人攝)