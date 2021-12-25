「雲林布袋戲館」導覽APP，結合AR、VR科技讓民眾身歷其境。（張朝欣攝）

雲林縣政府為深化縣內文化旅遊景點，以虎尾鎮「雲林布袋戲館」為示範點，首度結合AR與VR數位技術建置館舍專屬導覽APP，25日在布袋戲館舉辦發表會，利用應用程式的多元功能與AR、VR，讓民眾體驗身歷其境的感受度與互動性。

「雲林布袋戲館XR實境導覽APP」由文化部指導，雲林縣政府、雲林布袋戲館、群立科技公司聯手打造，同時具備AR（擴增實境）及VR（虛擬實境）功能，程式還內建1名3D虛擬導遊解說室內路線、並且具備語音朗讀功能、5條定位導覽路線、7處AR掃描辨識點、6個9宮格拼圖等集點活動。

縣文化觀光處處長陳璧君表示，民眾只要用手機或其他行動裝置下載「雲林布袋戲館XR實境導覽APP」，便能藉由虛實整合導覽APP，搖身一變成為布袋戲館達人。前50名於線上報名參與體驗者，可獲得限量耶誕抱枕，另100名現場參與體驗者，完成APP內9宮格拼圖集點遊戲，即贈送體驗小禮物。

陳璧君說明，AR導覽透過掃描地面辨識圖進行空間定位，招喚出3D虛擬導遊「紫蓮仙子」為遊客指引路線。掃描展場內指定辨識圖，即能觸發互動圖片，跳出隱藏導覽圖文浮現在展品前方，點擊後便可以看到展品的AR內容，非常科幻。

VR導覽可透過360度VR環景拍攝，在虛擬實境空間裡，隨時隨地線上參觀布袋戲館，讓民眾不用到現場也能身歷其境，還可自由移動、調整觀賞方向與位置、查看展場空間配置與整體環境，讓看展變得更多元有趣。

民眾指出，以往參觀布袋戲館，由於主題眾多，有不知從何逛起的感覺，有了導覽APP的引導，不僅不再迷航，還有專屬導遊解說，可以更有系統地了解布袋戲文化。