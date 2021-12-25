板橋大遠百今（25日）起至明年1月2日舉辦10周年「迎新生日慶」，看好振興五倍券效益持續熱絡，號召所有廠商備足商品釋出最強優惠，搭配高消費滿額贈抵用券，以及銀行刷卡禮、HAPPY GO Pay點數5倍送，從年終一直好康到迎新年。

板橋大遠百生日慶獨家，ESTEE LAUDER年輕雙天后經典組，價值1萬644元、推薦價6850元，限量30組。（遠百提供）

活動期間持紙本振興五倍券於百貨服飾/名品消費單筆滿2500送200。另，百貨服飾/名品當日累滿5000送500、大家電當日單筆滿1萬送1000、首14日1F國際精品當日單筆滿1萬1000、麥森/B&O當日單筆滿1萬送500。此外，獨家加碼生日慶期間使用HAPPY GO Pay全館當日單筆刷滿5萬送1000、滿10萬送2000。

板橋大遠百生日慶獨家，SHISEIDO國際櫃百優加大雙倍大滿足組，價值1萬3641元、特價6480元，限量30組。（遠百提供）

除了購物優惠，甜點也可趁迎新嘗鮮，即日起至2月21日引進網路討論度高的瑪德蓮專門品牌「open it」於1F新站路側門快閃；1月5日至1月30日有唐舖子Tangshop於B1快閃，推出獨家的米其林牛軋糖禮盒，每盒680元、2盒1000元。1月3日至1月11日於B1綠洲區還有韓系美妝特賣會，集結8家美妝品牌，全面3折起。

板橋大遠百MICHAEL KORS Bedford印花迷你提包，1萬2400元。（遠百提供）