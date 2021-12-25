侯友宜發糖果與大小朋友共度佳節，氣氛熱絡。（戴上容攝）

耶誕到來，五股區公所25、26日兩天於五股心環原公園舉辦聖誕節童樂會，擺設7項超大型遊具，以及精采的摸彩活動，讓孩子有個快樂的耶誕節，新北市長侯友宜25日到場參與表示，經過2年來的改變，五股再也沒有垃圾山，下一步將會將五股都市計畫送進內政部送審，改變五股。

侯友宜、新北市議員蔡淑君、陳明義、賴秋媚25日都出席活動與小朋友同樂，開場由小朋友可愛的舞蹈揭開序幕，現場也抽出多項大獎，侯友宜還發糖果與大小朋友共度佳節，氣氛熱絡。

侯友宜表示，五股是大台北中心點，昔日的五股垃圾山如今翻轉成五股心環原公園，成為孩子盡情歡樂、長者休憩的好地方。五股改造的下一步於明年將五股都市計畫送往內政部審查，盼解決洪水平原管制線問題，另外鄰近五股的新泰塭仔圳重畫區第一階段已經拆除完成，未來將帶動整個溪北地區發展。

五股區長洪崇璉表示，此次耶誕童樂會舉辦地「心環原」，就是之前五股垃圾山所在地，市府經過2年努力，將原本髒亂的環境重新整頓、納管，更進一步綠美化，現已打造出五股新冪境、環保藝術公園、心環原公園。

五股區公所指出，聖誕童樂會活動於五股工商路立體停車場提供免費接駁專車，每天上午8點半開始定時發車，活動會場周圍道路也有規畫汽車、機車停車區，相關活動資訊可至五股區公所網站（https：／／www.wugu.ntpc.gov.tw／index.jsp）查詢。