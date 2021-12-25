隨著耶誕節的到來，2021年也邁入尾聲。綜觀過去1年，新冠肺炎持續在全球肆虐，變種病毒成為人類安全的新隱憂。另一方面，天災、政治騷動、人禍不斷。在各種事件下，人們經歷著生與死，而他們的悲喜臉譜則被記者們紛紛捕捉，成為歷史見證。
隨著美國2020年總統大選落幕，拜登擊敗川普順利入主白宮。2021年1月6日，美國國會舉行會議清點選舉人團票數，並確認新任的美國總統。不料，大批不滿意選舉結果的川粉，卻強行闖入國會大廈。憤怒的川粉甚至沿路大喊「吊死彭斯！」，而當時擔任副總統的彭斯雖然成功躲起來，卻離川粉僅有一步之遙。
全球各地在2021年持續受到新冠肺炎的威脅，病毒更出現多次變種。目前較為人熟知的變種病毒株，包括在英國發現的Alpha變種病毒，與最早現身於印度的Delta病毒。不過，隨著南非近日發現Omicron變種病毒株，全球疫情又再度拉起警報。
4月20日，以膝蓋壓制非裔男子佛洛伊德並導致其死亡的警官蕭文（Derek Chauvin），遭陪審團裁決有罪。判決傳出後，佛洛伊德家人表示結果讓他們如釋重負，民權律師克魯普（Ben Crump）則認為，這項裁決可推動立法改革，使警方改變對待少數族裔方式。
印度於4月爆發全國性新冠肺炎疫情。截至7月底為止，印度政府確認因疫情而死的人數已突破41萬。不但醫療體系崩潰，求診民眾卻連呼吸器都沒有，只能在急診室外喘息等死；火葬場更因徹夜焚燒屍體，而導致空氣品質變差。專家評估，41萬恐怕是過於保守的數字，真實死亡人數可能會多出300萬到470萬人。
2021年8月，塔利班重奪阿富汗首都喀布爾，大批想逃離塔利班政權的阿富汗民眾湧入喀布爾國際機場。由於民眾人數過多，不但導致班機乘客爆滿，還傳出搭不上飛機的阿富汗人攀住飛機外緣，卻在飛機衝入高空下，失手摔落地面身亡。
甚至，不少父母想要逃離故土卻又無法搭上飛機，只能擠在喀布爾機場的圍牆之外，或是冒險將孩子拋過刀片蛇籠，或是高舉自己的孩子遞給圍牆另一端的美軍，希望他們帶自己孩子逃出即將遭塔利班控制的土地。
2021年8月14日，海地發生規模7.2強震。據事後調查報告，地震約造成2200人死亡、12268人受傷與300多人失蹤。由於災情過於嚴重，海地總理亨利宣布全國進入為期1個月的緊急狀態。
2021年難民問題依舊是歐洲的難解死結。在西班牙海外領土休達市，頻頻出現摩洛哥移民潮。光是5月，就有超過8000摩洛哥移民湧入，嚇得西班牙政府動員200人、軍車與直升機進行遣返。
新冠肺炎讓西雅圖政府不得不祭出嚴格的封鎖令。長期隔離之下，人心逐漸孤獨而煩悶；好不容易盼到封鎖令解除，還不趁機拜訪親友，讓疲憊的心靈重新注入活泉。
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