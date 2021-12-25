鹿港鎮公所25日舉辦鎮長許志宏就職3周年施政成果發表會，近500人出席。（鹿港鎮公所提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港鎮鎮長許志宏就職3周年施政成果報告。（鹿港鎮公所提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港鎮鎮長許志宏就職3周年施政成果報告。（鹿港鎮公所提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港鎮公所25日舉辦鎮長許志宏就職3周年施政成果發表會，近500人出席，以微電影方式呈現鹿港鎮這一年來的點滴，讓鎮民有感，許志宏說，陸續還有更多重大建設推動，如縣道144及142的道路銜接工程等，鹿港第一市場大明路的「原市集」也將在25日晚上開幕，帶動鹿港「夜」經濟。

鹿港鎮長許志宏施政成果報告在公所4樓禮堂，會場擠得水洩不通，顯示超高人氣。成果發表會以微電影方式呈現，從COVID-19疫情的影響造成百業蕭條，公所推出租金減半、電費補貼及清潔費免收，成立彰化縣第一個消毒防疫大隊及志工隊等，一路走來許多的艱辛讓觀眾都感同身受。

許志宏表示，2021年波折更勝往年，度過疫情最艱困的時期，鎮公所也陸續規劃推出鹿港四季紅-秋收活動之糕餅文化節、風箏節，以及冬歡活動的演唱會、鹿溪宴、港邊烏魚樂時節、憶曲聽老歌等一系列活動，讓鹿港又恢復了往昔的觀光活力。

「各項建設的腳步不停歇」，許志宏說，無論防汛、基礎建設、前瞻計畫等都掌握進度執行。例如：向上級單位爭取2千餘萬經費進行洋厝一號橋改建工程，近日已如期完工通車；各鄉間農路損壞積極改善，先後完成彰鹿路8段、鹿和路2段352巷、棋盤巷、宮后巷、海浴路及廟口等路面改善工程。

目前鎮公所正在進行體育場風雨籃球場及網球場改善工程，後續還有縣道144及142的道路銜接工程、十多條鎮內道路改善工程、及建國路、自由路等道路人本環境改善工程、第五公墓奠儀廳的興建工程也即將展開。

許志宏表示，重視場域活化，閒置鹿港第一市場二樓改造成功，每年帶給鎮公所五百萬的收益，並為鹿港的銀髮族設立了一座康動中心。而在今晚，鹿港第一市場大明路的「原市集」也即將要開幕，招商委辦經營，希望以假日市集來吸引遊客，達到留宿鹿港的目標，讓大家有更多機會來體驗鹿港的夜之美，邁向2022繼續逗陣打拚。