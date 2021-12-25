前立委呂學樟及新竹東南扶輪社捐送心願禮物給苗栗家扶中心小朋友。（謝明俊攝）

苗栗縣長夫人蔡麗卿25日到苗栗家扶中心送禮物給小朋友。（謝明俊攝）

小朋友把心願禮物寫在卡上。（謝明俊攝）

前立委呂學樟扮成聖誕老公公到苗栗家扶中心送禮物給小朋友。（謝明俊攝）

前立委呂學樟帶領員工扮成白雪公主到苗栗家扶中心送禮物給小朋友。（謝明俊攝）

苗栗家扶中心扶助縣內1千6百多名家庭弱勢學童及青少年，每天耶誕節都會安排百名學童許願，說出心中最想要的心願禮物，並由聖誕老公公親自送達，今年由前立委呂學樟扮成聖誕老公公，與苗栗縣長夫人蔡麗卿一同到家扶中心送禮物給小朋友，讓受扶助青少年及學童們感受濃濃地溫暖。

苗栗家扶中心每年耶誕節到來，都會特別為了扶助孩子準備募集禮物，讓孩子獲得心目中最想要的禮物，許多社會善心人士及企業，也會透過捐助禮物來傳遞愛與關懷，今年捐助苗栗家扶中心的孩子們禮物的，包括了「台灣賓士授權經銷商-聯立賓士」、「新竹東南扶輪社」、「杜邦竹南廠」、「中磊電子公司」，以及首次合作的「群創光電公司」等企業。

今年五個企業聽見孩子的心願，共計提供1097份聖誕禮物送給苗栗家扶兒童，其中，新竹東南扶輪社精心準備100份心願禮物，其中最讓人感動的一分禮物，是一個扶助對象小妹妹，希望能要一個小型果菜機，為的是要每天做果菜汁給殘障弟弟喝，東南扶輪社會特別購置了果菜機來滿足妹妹心願。

另外，前立委呂學樟從2015年開始，連續第七年於歲末送愛心到家扶中心，今年，呂學樟再度扮成聖誕老公公，與苗栗縣長夫人蔡麗卿一同帶來禮物送給在場小朋友，呂學樟並帶領同仁，盛裝打扮化身聖誕老公公、麋鹿、白雪公主等角色，將快樂祝福及心願禮物送給家扶孩子。

另外，國際扶輪3501地區合唱團攜手獻唱「是愛、夢田、小小世界」等共三首曲目，祝福家扶孩子與家庭聖誕快樂，讓弱勢孩童和青少年也能感受冬季的暖流，持續擴大幸福。