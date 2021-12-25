苗栗家扶中心扶助縣內1千6百多名家庭弱勢學童及青少年，每天耶誕節都會安排百名學童許願，說出心中最想要的心願禮物，並由聖誕老公公親自送達，今年由前立委呂學樟扮成聖誕老公公，與苗栗縣長夫人蔡麗卿一同到家扶中心送禮物給小朋友，讓受扶助青少年及學童們感受濃濃地溫暖。
苗栗家扶中心每年耶誕節到來，都會特別為了扶助孩子準備募集禮物，讓孩子獲得心目中最想要的禮物，許多社會善心人士及企業，也會透過捐助禮物來傳遞愛與關懷，今年捐助苗栗家扶中心的孩子們禮物的，包括了「台灣賓士授權經銷商-聯立賓士」、「新竹東南扶輪社」、「杜邦竹南廠」、「中磊電子公司」，以及首次合作的「群創光電公司」等企業。
今年五個企業聽見孩子的心願，共計提供1097份聖誕禮物送給苗栗家扶兒童，其中，新竹東南扶輪社精心準備100份心願禮物，其中最讓人感動的一分禮物，是一個扶助對象小妹妹，希望能要一個小型果菜機，為的是要每天做果菜汁給殘障弟弟喝，東南扶輪社會特別購置了果菜機來滿足妹妹心願。
另外，前立委呂學樟從2015年開始，連續第七年於歲末送愛心到家扶中心，今年，呂學樟再度扮成聖誕老公公，與苗栗縣長夫人蔡麗卿一同帶來禮物送給在場小朋友，呂學樟並帶領同仁，盛裝打扮化身聖誕老公公、麋鹿、白雪公主等角色，將快樂祝福及心願禮物送給家扶孩子。
另外，國際扶輪3501地區合唱團攜手獻唱「是愛、夢田、小小世界」等共三首曲目，祝福家扶孩子與家庭聖誕快樂，讓弱勢孩童和青少年也能感受冬季的暖流，持續擴大幸福。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。