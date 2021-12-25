2021台灣設計展將於24日起，連續十日於嘉義展開，希望透過設計傳遞嘉義在地意象，本次以「家意．以城為家」為題，主視覺運用大大小小的幾何單位組成，象徵本次展覽的3種家的概念、13個場館、18種家的表現，展覽範圍從嘉義車站附近的嘉義文創園區、嘉義市立美術館、嘉義之心城市願景館，延伸到嘉義製材所、嘉義市立博物館，以及嘉義舊監獄、嘉義火車站、嘉邑城隍廟+九華山地藏庵等主要區域。

監獄不是一個空間，而是種心理狀態

舊監青年旅店-角頭體驗房(同心圓設計．影像提供)

其中嘉義舊監獄在展期期間改造成青年旅館，透過繽紛的裝置藝術，活化原先肅殺、陰森的形象，策展人之一的台灣田野學校執行長葉哲岳表示，「監獄不是一個空間，而是種心理狀態，當你切斷與人群的連結時，那裡便是監獄。」策展團隊希望能夠透過策展，帶民眾思考舊監的更多空間運用的可能性，原考慮將舊監改造為其他展覽場域，但最後發覺青年旅店更能呼應本次展覽主題。

為讓舊監重生為歡樂的旅館，策展團隊之一的「同心圓設計．影像 」，運用鮮明的色彩、6款有趣特殊的手勢呈現，巧妙地將典獄長是翻轉為旅店櫃檯、關守重刑犯的單人監打造為「角頭房」，運用影像、裝置呈現監牢擁擠感之餘，也融合在地領袖呈現嘉義各個領域「角頭」的故事，並以定時導覽、旅館情境是引導的方式，帶你了解嘉義唯一國定古蹟-嘉義舊監獄，以及屬於嘉義的故事。

城美館可以不只是桃城（嘉義）的美術館 而是全台灣的美術館

舊監青年旅店-長住房(同心圓設計．影像提供)

另外位於嘉邑城隍廟、九華山地藏庵的城美館，則以工藝的角度帶你認識傳統廟宇，策展人潘岳霖表示「我們出國會特地到國外神社、教堂欣賞壁畫、工藝，但我們卻不曉得如何靠近台灣宮廟技藝、文化，希望能夠透過策展改編大家思維，重新認識這些原先便存在於宮廟的工藝品。」策展團隊將展覽將嘉邑城隍廟、九華山地藏庵兩地分為龍、虎邊，兩邊合為一個展區，於兩地劃分「尋光」、「示藝」兩大主題，前者運用燈光裝置，引導觀覽者發現廟內雕刻、繪畫、交趾陶等光義，後者則藉由裝置作品介紹資深工藝師的傳統技法，此外，設計展期間與在地知名咖啡廳SUPIIDO推出聯名咖啡「橙美式」。另，設計展期間也與在地知名咖啡廳SUPIIDO推出聯名咖啡「橙美式」。

舊監青年旅店-JBAR(同心圓設計．影像提供)

嘉邑城隍廟展場中展示的工藝裝置。（大象設計提供提供）