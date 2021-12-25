中央流行疫情指揮中心昨起全面開放民眾接種第3劑疫苗，根據統計，昨日單日共有逾1.1萬人完成接種，其中以莫德納居多，達9898人次，其次依序為BNT（1125人次）、高端（226人次）。發言人莊人祥表示，昨日的接種人數為第3劑開打以來新高。

指揮中心昨起開放完整接種5個月的民眾接種第3劑疫苗，廠牌包含莫德納、BNT及高端。若為免疫不全者，則間隔28天就可接種第3劑疫苗。

根據統計，昨日共1萬1249人次完成第3劑接種，其中接種莫德納有9898人次，接種BNT有1125人次、接種高端的有226人次。莊人祥表示，先前開放第3劑時僅限接種莫德納，但如今BNT、高端都可以打，民眾的選擇較多，昨日的接種情況也創下單日新高，其中莫德納因效果較好，最多人接種。

目前為止，全台共有9萬4647人次完成第3劑接種，其中接種莫德納有9萬2940人次，高端249人次，BNT則有1458人次，第3劑接種率為0.4％。