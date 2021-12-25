澎湃新聞25日報導，著名經濟學家、中國（深圳）綜合開發研究院院長樊綱在首屆灣區科創峰會上指出，「科技創新是這個時代的大事，也是這個時代的大勢。」同時表示，「新型舉國體制」涉及國家統一調度，如何集中優勢打「殲滅戰」，集中稀缺資源攻克難關，是國家在發揮機制優勢基礎上，能夠在科技創新當中真正做的事。

樊綱指出，如果國家把一個實驗室放在某個地方，那這個實驗室應該代表國家的力量來調動全國各種稀缺資源。因為只有少數人有創新的能力，怎麼把少數人集中起來，這就叫做「舉國體制」，涉及國家的統一調度、稀缺資源的關係等。

樊綱認為，當年中國研發「兩彈一星」，把頂尖的人才集中一起才能實現，如果分散到各省去搞，則很難實現。因此，要關心這個體制，同時還要關注全國範圍內大家在競爭這些稀缺資源的項目是什麼，如何利用好舉國體制優化調整組合。

現在主要的問題是怎麼避免分散化、碎片化，避免出現「科技爛尾樓」，如何集中優勢打殲滅戰，集中稀缺資源攻克難關，這是國家在發揮機制優勢的基礎上，能夠在科技創新當中真正做的事。

樊綱強調，這不光是中國在做，美國也在做。例如，拜登曾是美國「癌症登月計畫」的牽頭人，調動關鍵性的科研機構和企業組成全國的力量來攻克難關。

樊綱表示，政府想吸引人才，不是簡單地號召，而是想著怎麼解決他們切身面臨的問題。最終的吸引力是，未來的生活是否有利於他們的計畫安排，是否能夠使他們的預期目標實現。人才政策應該著眼於年輕人，著眼於新一代的優秀畢業生等。

樊綱以粵港澳大灣區為例。粵港澳大灣區吸引了很多人才，他們為什麼而來？因為這裡有更好的工作和創新創業的環境。這裡的體制和市場經濟的發達程度具有先進性，吸引了大量人才。今後怎麼吸引更多人才？那就要解決城市成本太高等問題，這涉及到方方面面，包括怎麼發展城市群、公共服務，並不是簡單給予優惠政策，而是落實普惠性政策，使得科技人才所面臨的問題得到解決。

樊綱指出，一定要區分什麼是市場能做的，由市場自己去解決。政府所能提供的是普惠性的公共服務、改善當地市場經濟發展的條件等，這是政府要做的。