上海浦東機場12月24日實施新版防疫作業規範，各航班需要加強清潔、消毒，可能造成班機延誤，長榮航空評估為避免旅客受影響，決定取消明年2月3日前台北松山、高雄小港飛往浦東的航班，但回程不受影響。中華航空航班目前也不受影響，公司表示後續會視情況安排班表。

據悉，上海浦東機場要求各航空業者在旅客下機後，要加強班機清消工作，但機場作業能量有限，可能遇到旅客延誤下機，也可能是清消後等1小時才有人來檢查，回程若碰到松山或小港機場宵禁，航班勢必得轉降桃園，對旅客又是一大麻煩。

長榮航空宣布，因應上海浦東機場最新防疫作業規範，返程航班將會長時間延誤，為避免班機無法於宵禁前抵達松山機場、高雄小港機場，長榮／立榮航空目前規劃12月26日起至明年2月3日，松山－浦東、高雄－浦東航段將暫停載客服務。

長榮將以去程派空機避開清消，回程航班正常起降的方式服務旅客。而桃園－浦東往返航班均維持正常載客服務，但返程的浦東－桃園航班可能會因清消而延誤。

華航則回應，松山、桃園的航班影響不大，而高雄的載客航班將配合上海機場最新防疫規定加強消清作業，並將視航班運行狀況調整後續班表安排。