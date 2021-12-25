文創盃國際技能競賽有澳洲學生Jared（左二）參加輔英科大團隊，以空拍機拍攝作品參賽。（程炳璋攝）

舉辦8屆的文創盃國際技能競賽25日在勞工育樂中心登場，這場賽事是學生累積比賽成績的管道之一，全台超過10間大學參加，參賽作品逾千件，還有澳洲、香港、馬來西亞與越南國際學生參賽。

文創盃國際境能競賽為方便學生參賽，今年起改為年終舉辦，台灣文創多元發展協會創會會長吳敏榮戴著古風頭飾與裁判一起登場走秀。他現場公布自己的「具有四聚體結構的香草素」、「應用人工智慧在台灣產赤芝生技產品之研究」兩項作品，參加馬來西亞國際發明展與高雄KIDE國際發明暨設計展，雙獲金牌獎，鼓舞學生勇於發表創意作品。

這屆參賽作品達1000件，分為動態走秀與靜態作品，來自澳洲、香港、馬來西亞、越南等地國際學生參賽。其中高雄美國學校學生董佑恩（Jared）來自澳洲，他展現對空拍機的興趣，暑假期間加入輔英科技大學老師張慧穎的空拍團隊，一起到台灣各地拍出作品參賽。他表示，未來有意製作自己的作品，透過網路發表。

25日的競賽中，動態走秀不乏學生盛裝粉墨登場，靜態競賽中，有學生拿出各項畢業作品參賽，創意獲得裁判好評。

吳敏榮表示，今年協會持續舉辦捐贈弱勢活動，捐贈白米給部分國、高中的貧困學生家庭。