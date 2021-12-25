蔡英文籲寒暑假別太長？ 府：非縮短所有寒暑假 15:282021/12/25 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蔡英文籲寒暑假別太長？府：非縮短所有寒暑假。本報資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今媒體報導，「育才全年無休 蔡籲寒暑假別太長」之報導，總統府發言人張惇涵表示，蔡總統昨天出席「台大重點管理研究學院」揭牌時的意思很清楚，這並非縮短所有學校的寒暑假，無須刻意解讀。 張惇涵表示，蔡總統昨天在現場是以「陽明交通大學產學創新研究學院」一年招生兩次為例，期許半導體學院能夠多提供寒暑假的培訓課程，讓願意進修的學生能夠有更豐富的研習管道，讓台灣半導體產業在國際競爭的過程中，人才培育的速度越快越好。 趙少康警告「從沒有總統敢動學生寒暑假」 要蔡英文檢討3件事 反萊豬公投未過讓日本核食解套？ 總統府回應了 #寒暑假 #報導 #太長 #縮短 #張惇涵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 特赦陳水扁？ 總統府：最重要確保陳前總統獲最好照顧 15:302021/12/24 政治 總統府回應是否特赦阿扁 網提論文門酸回：得罪方丈還想跑 18:482021/12/24 政治 NBA》太想紅？公鹿中鋒抱怨沃神不報導他觸發協議 10:122021/12/20 體育 穩了？ 公投開票後蔡英文火速開會 一句話讓倒蘇聲浪全沒了 08:442021/12/21 政治 大陸國安專家：外媒炒作共諜滲透台灣 慣用伎倆目的有三 09:122021/12/23 兩岸 北京冬奧 日媒：日本政府決定將不派官員參加 10:502021/12/24 兩岸 大陸《突發事件應對法》14年來首次大修：擬建立新聞採訪報導制度 14:532021/12/21 兩岸 王力宏被雪崩式爆料形象崩壞 今早現身機場一動作讓網友全傻眼 10:202021/12/18 娛樂 旅遊券1個月賣不到300張 中捷董事長：寒暑假銷售會提高 16:572021/12/20 生活 夏學理快評》美國萊豬護得了台灣嗎 13:232021/12/18 快評 趙少康警告「從沒有總統敢動學生寒暑假」 要蔡英文檢討3件事 15:122021/12/25 政治 中市牛埔橋改建採「新設鋼便橋改道」 有效縮短7個月工期 09:592021/12/19 生活 政治熱門新聞 誰最適合擔任下屆總統？最新民調搶先曝光 - 政治 台中補選顏寬恒、林靜儀誰贏？網站最新預測差距驚人 - 政治 台中第二選區補選選戰倒數 「內部民調」曝光 - 政治 張亞中、彭文正為論文門號召25日上凱道 街訪民調一面倒 - 政治 公投後總統大選最新民調曝光 媒體人：他是最大贏家 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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