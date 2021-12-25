今媒體報導，「育才全年無休 蔡籲寒暑假別太長」之報導，總統府發言人張惇涵表示，蔡總統昨天出席「台大重點管理研究學院」揭牌時的意思很清楚，這並非縮短所有學校的寒暑假，無須刻意解讀。

張惇涵表示，蔡總統昨天在現場是以「陽明交通大學產學創新研究學院」一年招生兩次為例，期許半導體學院能夠多提供寒暑假的培訓課程，讓願意進修的學生能夠有更豐富的研習管道，讓台灣半導體產業在國際競爭的過程中，人才培育的速度越快越好。