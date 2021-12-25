【愛傳媒左化鵬專欄】陽明山中山樓一樓會客室，看到一張紅色絨布墊的主人座椅，旁側有一張沒有扶背的小圓凳。主人座椅，先總統蔣公坐過，故總統經國先生也坐過。小圓凳子，經國總統的前後三任翻譯官，錢復先生坐過，宋楚瑜先生坐過，後來馬英九先生也坐過。

椅子和位子間隔僅呎尺，翻譯官恭謹的坐在圓凳上，喉頭癢也不敢咳嗽，他們側耳傾聽主人和外賓的對話，可以清楚聽到主人的呼吸和心跳聲。

三名翻譯官，後來仕途發展各自不同。被稱為四公子之一的錢復，先後出任外交部長、國會議長、和監察院長。

年輕有為相貌堂堂的宋楚瑜，當年最被世人看好，先當上新聞局長、也當過台灣省長，後來，幾次參與總統大選，總統大位，始終是擦肩而過。他的繼任者溫良恭儉讓的馬英九，三十六歲時坐上這張圓凳，二十年後，因緣際會換坐主人的大位。

時也運也命也。經國總統過世後，李登輝先生意外的坐上了總統的大位，但世人的評價大多認為他德不配位。阿扁也僥倖的當上總統，他有沒有坐過中山樓這張大位，導覽人員說他也不知道。至於現任的總統蔡英文都在總統府會見外賓，可能從未涉足中山樓。

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