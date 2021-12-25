2022年元旦起有許多新制上路，包括基本薪資調漲、老年年金請領年齡調整和狂洗小額發票不能兌獎等，而《中時新聞網》整理出12個新制讓大家一次看懂。

《勞工相關》

一、勞工基本工資調漲

每月基本薪資從24000元漲為25250元。每小時最低薪資也將從160元漲成168元。

二、老年年金請領年齡調整

老年年金原訂62歲就可請領，明年起調整為63歲才可領，預計有13萬人將受影響。

三、勞保職災保險費率調整

2022年開始，行業別災害平均費率由0.14%調降為0.13%，上下班災害費率則維持在0.07%，合計修正後，明年的職業災害保險費率平均為0.2%。

《交通相關》

四、機車駕訓每人補助1300元

推動機車駕訓補助，每人補助1300元，鼓勵民眾考照前，先上3天駕訓班。

五、國道散落物收費大調整

取消散落物處理時間未達30分鐘免收費的規定，明年1月1日起未滿30分鐘仍要收費3千元；30至60分鐘則調漲為6千元；60至90分鐘調為9千元，以此類推。

《健康相關》

六、24類工作者須打2劑疫苗

指揮中心強化24場所工作人員的疫苗接種，包括高中以下學校、短期補習班、游泳池、視聽歌唱場所、美容美體業、職業訓練場所、托嬰中心和民俗調理業等。

揮中心宣布明年1月1日起24類場所人員皆應完整接種2劑疫苗。（圖／指揮中心提供）

七、6645種藥品價格調整

6645款藥品價格調降，平均降幅約4.1%，其中藥價降幅最大的前三名分別是心臟血管用藥（降8％）、神經系統用藥（降6%）以及全身性抗感染劑（降5%）。

《教育相關》

八、國防部推14天教召新制

明年元旦起試行14天教招新制度，和以前一樣都是由系統選員，但因為天數較過去多了1倍，所以為了符合公平性，參與新制的人一次當兩次算。

國軍教召訓練差異比較。（圖／國防部提供）

九、教育實習獎金制度上路

為鼓勵大家實習，教育實習學生每人每月可領5000獎助金，至多6個月、最高3萬元。

《生活相關》

十、狂洗小額發票中獎無效

財政部修正發布「統一發票給獎辦法」第15條，無正當理由取得當期大量發票，且該期中獎發票達一定張數者，將不給兌獎。

十一、洗選蛋必須噴印溯源

為了確保食安，農委會推洗選蛋噴印政策，但傳統市場販售、供加工使用的雞蛋或是業務通路（餐廳或烘焙業）的雞蛋，則不需要噴印。

十二、台北火車站周邊禁菸

台北市中正區東至公園路、南至忠孝西路1段、西至承德路1段、重慶北路1段、北至市民大道1段、北平西路禁菸，違反規定將罰新台幣2千至1萬元以下罰鍰。