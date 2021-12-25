苗栗縣副縣長鄧桂菊25日上午授旗予全國語文競賽苗栗縣代表隊。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣副縣長鄧桂菊25日上午授旗予全國語文競賽苗栗縣代表隊。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

2021年全國語文競賽將於26日在桃園市大園國際高中舉行，苗栗縣代表隊25日上午由副縣長鄧桂菊授旗出賽，今年苗栗縣代表隊共有68名競賽員，將角逐朗讀、演講及作文等項目，鄧桂菊希望代表隊們再創佳績，超越去年成績。

去年，苗栗縣有78名競賽員代表參加全國賽，結果其中有26位榮獲「特優」、37位榮獲「優等」，鄧桂菊期許今年苗栗縣競賽員能再接再厲創造輝煌紀錄！

2021年全國語文競賽將於26日在桃園市大園國際高中及大園國中辦理，苗栗縣代表隊在授旗後，隨即前往桃園市出征。今年縣代表隊共有68位競賽員，都是經歷初賽、複賽，與一關又一關的選拔培訓，最後才脫穎而出代表苗栗縣參加全國競賽的語文高手。

25日由鄧桂菊授旗給代表隊成員，讚譽競賽員允文允武，並期勉大家全力以赴再創佳績，展現苗栗縣推動語文教育的成果。鄧桂菊並感謝承辦單位銅鑼灣生活美學協會葉錦忠籌劃與細心安排，還有各分項研習承辦學校的校長、主任們，從全國各地聘請最優秀的講師，來指導選手們角逐朗讀、演說、作文等項目，讓選手們能一展培訓努力的成果。

鄧桂菊表示語文教育的扎根與培訓非常重要，縣府每年投注經費辦理語文競賽等，都展現了縣府積極推動語文教育的決心，今天出席授旗典禮，除了提振選手們戰鬥的信念，也給予勉勵：「機會是留給準備好的人。」只要賽前充分準備，比賽過程一定可以收穫滿滿，相信苗栗優秀的選手們一定都能發揮最佳實力，預祝苗栗縣代表隊旗開得勝、勇奪特優，以更多獎盃來榮耀苗栗，為苗栗縣爭取最高榮譽。