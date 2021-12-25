總統蔡英文昨日（24）出席台灣大學重點科技研究學院的揭牌典禮，致詞時呼籲「為了加速人才培育，教育界可考慮不要有那麼長的寒、暑假」。此言一出引發熱議，中廣董事長趙少康直言「從來沒有任何一個總統敢動學生的寒暑假」，除警告蔡要小心，更呼籲蔡必須檢討教育內容、適才適性、授課規劃三大面向。

趙少康今日在臉書發文痛批，蔡英文的言論，莫非都忘了自己學生時代的寒暑假是怎麼度過的嗎？趙表示，有的學生利用寒暑假學習不同的語言、技能或閱讀課外讀物，有的打工儲備開學後的生活費用，有的加強運動鍛鍊身體，並不是像蔡以為的學生把時間都浪費掉了

趙少康指出，若蔡英文覺得台灣的人才培育趕不上需要，必需檢討以下三點：第一，現在的大學、中學課程是否太過龐雜？是否灌輸給學生太多根本不需要學習的課程？是否應減少畢業所需的必修課程及學分？第二，我們的教育有沒有做到適才適性，因才施教，針對不同資質、程度的學生給予適當的課程，避免齊頭的平等？第三，現在教育部規定每年暑假2個月，寒假3星期，可在寒暑假加開科目足夠且密集的課程給學生修讀，讓想要趕快畢業的學生可以選讀以加速完成學業。

不僅如此，趙少康強調，從來沒有任何一個總統敢動學生的寒暑假，蔡英文想縮短寒暑假要十分小心，因為縮短寒暑假不只是縮短寒暑假本身而已，而是我國整個教育理念和教育制度都要重新思考徹底翻轉。