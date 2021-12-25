2022年春節連假長達9天，創世紀市場研究顧問進行「過年旅遊假期安排」調查，結果顯示超過64％民眾沒有出遊計畫、或仍在觀望尚未確定。而在34.1％規畫國內旅遊的民眾中，僅25％表示未考慮更改計畫，顯示多數民眾仍在觀察Omicron疫情發展狀況。

創市際市場研究顧問為瞭解民眾對2022年春節連假規畫、旅遊方案的偏好等，本月10～15日針對台灣民眾進行「過年旅遊假期安排」調查，共計回收有效樣本數1347份，並依據台灣上網人口結構進行加權調整，在95％信心水準下的抽樣誤差為±2.67％。

調查結果顯示，37％民眾表示「沒有任何旅遊計畫」，27.4％仍在計畫或觀望中、尚未確定，合計高達64.4％的民眾沒有或尚未確定旅遊計畫。而34.1％民眾有國內旅遊計畫，依年齡層觀察，以未滿19歲的年輕族群達57.9％最高。另有4.4％民眾有國外旅遊計畫。

由於近期Omicron新變種病毒造成全球疫情再度升溫，是否導致已規畫出遊的民眾去不或調整計畫？調查結果顯示，高達47.6％民眾表示仍在觀望、尚未有所調整，27.4％表示有因此考慮更改既定旅遊計畫，僅25％沒有考慮更改旅遊計畫。

而規畫國內旅遊的民眾中，約50％預計至南部、34％至東部旅遊，以台南、高雄、花蓮最熱門。而業者方案喜好度以「飯店一泊二食／三食」達50.3％最高，「飯店／民宿＋遊樂園／觀光景點門票優惠」與「飯店／民宿＋附近景點或商家購物折扣」均逾30％次之。

而「跟團主題旅遊」、「飯店／民宿＋下午茶專案」與「飯店／民宿＋租車優惠專案」，則分別有26％、23.6％、19.5％的喜好度。進一步以年齡層觀察，29歲以下的年輕世代較偏好「飯店／民宿＋下午茶專案」，50歲以上的中老年世代則偏好「跟團主題旅遊」。

整體而言，由於疫情使出國旅遊夢想仍難實現，隨著目前國內疫情趨緩，飯店、航空與旅遊業者因應連假將至，順勢推出許多「偽出國」方案。而近日再度出現Omicron變異株隱憂，是否影響明年春節連假出遊狀況，目前仍還有待進一步觀察。